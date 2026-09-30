آیین افتتاحیه جشنواره ملی اسب کاسپین با رویکردی علمی، فرهنگی و ورزشی امروز در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان – جشنواره سه‌روزه اسب کاسپین با محوریت علمی، فرهنگی، باستان‌شناسی و ورزشی امروز (چهارشنبه ۸ مهر ماه) در منطقه آزاد انزلی آغاز شد؛ رویدادی که با هدف پاسداشت اصالت این نژاد ارزشمند، حمایت از پرورش‌دهندگان و بسترسازی برای تقویت مراکز تخصصی پرورش اسب در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در آیین افتتاحیه این جشنواره با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از ماه‌های گذشته گفت: تلاش ما بر این بود تا این رویداد را با نگاهی راهبردی و فراتر از یک نمایش ساده، با تلفیق محور‌های علمی، فرهنگی، باستان‌شناسی و ورزشی برگزار کنیم تا بستر مناسبی برای تمام دغدغه‌مندانِ حفظ و توسعه این نژاد اصیل فراهم آید.

او با تبیین برنامه‌های روزشمار این جشنواره افزود: در روز نخست که با محوریت علمی برگزار می‌شود، اساتید و صاحب‌نظران این حوزه به ارائه دیدگاه‌های تخصصی پیرامون اصالت و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد اسب کاسپین می‌پردازند. در روز دوم شاهد برگزاری جشنواره زیبایی و رژه اسب‌ها خواهیم بود که در نهایت عنوان «اسطوره زیبایی» انتخاب خواهد شد. همچنین در روز سوم، شاهد برگزاری بخش ورزشی و نمایش حرکات نمادین با حضور اسب‌های کاسپین و گروه چوگان خواهیم بود.

پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی

معاون سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر ظرفیت‌های ورزشی نژاد اسب کاسپین تصریح کرد: اسب کاسپین به دلیل ویژگی‌های خاص فیزیکی و رفتاری، می‌تواند در ورزش‌های پایه و حتی رشته پارالمپیک نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و این جشنواره، فرصتی برای شناسایی و نمایش این توانمندی‌ها است.

آغاز جشنواره ملی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی

نیکوی همچنین پرداختن به ظرفیت‌های محلی را یکی از نقاط عطف این جشنواره خواند و گفت: یکی از اهداف کلیدی ما در این جشنواره، تمرکز بر روستای لیجارکی است؛ منطقه‌ای که قریب به چهار دهه سابقه در حوزه پرورش اسب کاسپین دارد. امیدواریم با تقویت ظرفیت‌های این روستا، آن را به یکی از قطب‌های اثرگذار کشور در حوزه اسب کاسپین تبدیل کرده و از پتانسیل‌های آن برای معرفی هرچه بیشتر این نژاد اصیل بهره بگیریم.

آغاز جشنواره ملی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی

او تصریح کرد: این رویداد، سنگ‌بنایی برای تدوین سیاستگذاری‌های حمایتی از پرورش‌دهندگان و مقدمه‌ای جهت راه‌اندازی و تجهیز مراکز تخصصی در منطقه است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار در این صنعت را هموار سازد.

آغاز جشنواره ملی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی

برچسب ها: اسب کاسپین ، منطقه آزاد انزلی
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