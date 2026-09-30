فواد به استاندارد چهارمحال و بختیاری رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همتزاده مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری گفت: با توجه به ضرورت تکریم اربابرجوع و حرکت دستگاههای اجرایی از شیوههای سنتی به سمت مدیریت هوشمند، دوره آموزشی آشنایی با سامانه فوریتهای اداری فواد برای کارکنان این ادارهکل برگزار شد.
وی افزود: این دوره با هدف آشنایی کارکنان با فرآیندهای سامانه، نحوه مدیریت فوریتهای اداری و چگونگی تسریع در پاسخگویی به درخواستها و امور مراجعان برگزار شد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: استفاده از سامانه فواد میتواند با کاهش زمان پاسخگویی به درخواستهای اداری، افزایش دقت در انجام امور و بهبود مدیریت اطلاعات، زمینه ارتقای بهرهوری سازمان و کیفیت خدماترسانی به مردم را فراهم کند.
همتزاده ادامه داد: یکی از اهداف اصلی آموزش این سامانه، کاهش زمان انتظار مراجعان و ایجاد فرآیندی منسجمتر برای رسیدگی به امور اداری است موضوعی که در نهایت میتواند به افزایش رضایتمندی اربابرجوع منجر شود.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در نظام اداری گفت: حرکت به سمت فرآیندهای هوشمند، علاوه بر تسهیل امور کارکنان، زمینه پاسخگویی سریعتر و دقیقتر به نیازهای مراجعان را فراهم میکند و گامی در مسیر بهبود عملکرد سازمانی است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دوره آموزشی سامانه فوریتهای اداری فواد با حضور ۲۷ نفر از کارکنان این ادارهکل و به مدت چهار ساعت برگزار شد که در مجموع ۱۰۸ نفرساعت آموزش را شامل میشود.