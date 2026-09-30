طب سنتی راهکار‌هایی را برای رفع یبوست کودکان ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوانسیدمهدی میرغضنفری، متخصص طب سنتی در برنامه انارستان از شبکه سوم سیما راهکارهای ساده ای را برای رفع یبوست کودکان عنوان کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
راهکار‌های طبیعی برای درمان کهیر + فیلم
بررسی علت کم اشتهایی کودکان + فیلم
چرا مصرف بیش از حد گرمی برای کودکان مضر است؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاکسازی بدن با استفاده از لیمو و سیر + فیلم
ضرورت تغذیه و خواب سالم برای پیشگیری از چاقی/ ممنوعیت مصرف داروهای لاغری بدون تجویز پزشک
راهکار رفع ثابت ماندن وزن در زمان داشتن رژیم غذایی + فیلم
اقدامات ضروری در شکستگی‌های بدن + فیلم
راهکار‌های ساده برای رفع یبوست کودکان + فیلم
چرا بیمه‌ها همیشه بدهکارند؟ + فیلم
بررسی علت کم اشتهایی کودکان + فیلم
چرا مصرف بیش از حد گرمی برای کودکان مضر است؟ + فیلم
آخرین اخبار
پاکسازی بدن با استفاده از لیمو و سیر + فیلم
راهکار رفع ثابت ماندن وزن در زمان داشتن رژیم غذایی + فیلم
راهکار‌های ساده برای رفع یبوست کودکان + فیلم
بررسی علت کم اشتهایی کودکان + فیلم
چرا مصرف بیش از حد گرمی برای کودکان مضر است؟ + فیلم
ضرورت تغذیه و خواب سالم برای پیشگیری از چاقی/ ممنوعیت مصرف داروهای لاغری بدون تجویز پزشک
اقدامات ضروری در شکستگی‌های بدن + فیلم
چرا بیمه‌ها همیشه بدهکارند؟ + فیلم
علائم غیرمنتظره سکته قلبی
مطالعات اجتماعی» پایه نهم و «تاریخ معاصر ایران» پایه یازدهم؛ روایت تحلیلی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در کتاب‌های درسی
کدام گوشی سامسونگ رقیب آیفون ۱۸ پرو مکس است؟
مهندسی معکوس برای عبور از تحریم‌ها؛ تولید داخلی ECU خودرو با نصف قیمت نمونه آلمانی + فیلم
نخستین پرواز سرنشین‌دار فضاپیمای استارلاینر لغو شد
نزدیکی ماه و خوشه M ۴۵؛ همنشینی‌ای تماشایی
فهرست کوتاه نامزد‌های مدال رسول (ص) اعلام شد
بررسی راه‌های از بین بردن شپش + فیلم
میزبان اصلی ساس در محیط + فیلم
راهکار‌های طبیعی برای درمان کهیر + فیلم
جولان افراد غیر متخصص در تزریق ژل و بوتاکس + فیلم
مسیر جشنواره اندیشمندان جوان برای جذب ایده‌های خارجی هموار می‌شود