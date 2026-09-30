\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0633\u06cc\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u063a\u0636\u0646\u0641\u0631\u06cc\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0641\u0639 \u06cc\u0628\u0648\u0633\u062a \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n