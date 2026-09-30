تولیت حرم شاهچراغ با اشاره به ضعف خودسازی برخی مدیران به عنوان عامل بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی و علمی، بر اهمیت نماز و یاد خدا به عنوان سپری در برابر اضطراب و انحراف تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در همایش نماز یگان حفاظتی ـ امنیتی «امین ولایت» سپاه فجر استان فارس، خودسازی را نخستین گام موفقیت انسان در عرصه‌های مختلف زندگی دانست و اظهار کرد: انسان برای پیشرفت در حوزه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی، پیش از هر چیز باید از خود آغاز کند و به اصلاح و تقویت ظرفیت‌های درونی خود بپردازد.

او با اشاره به آیه ۶ سوره مبارکه تحریم، افزود: از منظر اسلام، انسان باید ابتدا خود و خانواده خود را مراقبت و اصلاح کند تا بتواند بر دیگران نیز اثرگذار باشد. اگر این زیرساخت در وجود انسان شکل بگیرد، زمینه برای برداشتن گام‌های بعدی و دستیابی به موفقیت در عرصه‌های مختلف فراهم خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران، ضعف در خودسازی برخی مسئولان را از عوامل بروز مشکلات در حوزه‌های مختلف جامعه عنوان کرد و گفت: مدیری که توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیریتی خود را به فعلیت نرسانده باشد، نمی‌تواند مدیریت صحیحی اعمال کند. همچنین فردی که خود به باور‌های اعتقادی نرسیده باشد، نمی‌تواند دیگران را به باور برساند.

کلانتری با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره تأثیر رفتار و شخصیت معلم بر شاگردان، بیان کرد: رفتار و عمل انسان بیش از سخن او بر دیگران اثر می‌گذارد؛ بنابراین کسی که می‌خواهد در جامعه اثرگذار باشد، باید پیش از هر چیز در مسیر خودسازی حرکت کند.

نماز؛ محور یاد خدا و مقابله با اضطراب

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در بخش دیگری از سخنان خود، نماز و یاد خدا را از مهم‌ترین ارکان تقویت ایمان و آرامش انسان دانست و با استناد به آیه ۴۵ سوره عنکبوت گفت: نماز انسان را از فحشا و منکر بازمی‌دارد و یاد خداوند موجب تقویت ارتباط انسان با پروردگار می‌شود.

او با اشاره به آیه ۲۸ سوره رعد، افزود: در شرایطی که انسان معاصر با اضطراب، تنهایی و فشار‌های روحی مواجه است، یاد خدا می‌تواند به انسان آرامش دهد و نماز یکی از مهم‌ترین مصادیق این ذکر الهی است.

کلانتری با اشاره به کتاب «قرن تنهایی» نوشته «نورینا هرتز» اظهار کرد: گسترش فناوری و استفاده افراطی از فضای مجازی، در کنار برخی دستاورد‌های خود، می‌تواند زمینه وابستگی و افزایش فشار‌های روحی و اضطراب را فراهم کند و بخشی از نسل جدید را از ارتباط با دنیای واقعی دور سازد.

او راهکار مورد تأکید خود برای مقابله با این وضعیت را تقویت ارتباط با خداوند و اقامه نماز با حضور قلب دانست و گفت: نماز نباید به یک امر صرفاً تکراری تبدیل شود؛ بلکه انسان باید با توجه و حضور قلب، هر بار از نماز خود بهره و انرژی معنوی تازه‌ای دریافت کند.

تشریح نقش شهید صیاد شیرازی

استاد دانشگاه تهران همچنین با اشاره به کتاب «ناگفته‌های جنگ»، خاطرات شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را نمونه‌ای از تقوا، تعهد، اخلاق، تواضع و تخصص عنوان کرد و گفت: این خاطرات شامل بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات شهید صیاد شیرازی در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس است.

او افزود: شهید صیاد شیرازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی، مدتی فرمانده نیروی زمینی ارتش بود و پس از عزل بنی‌صدر، با ارتقای درجه از سوی امام خمینی (ره) بار دیگر به فرماندهی نیروی زمینی بازگشت.

کلانتری، شهید صیاد شیرازی را نمونه‌ای از انسان خودساخته دانست و اظهار کرد: این شهید در عرصه‌های مختلف دارای تخصص بود و از انجام مسئولیت‌های گوناگون ابایی نداشت.

خودسازی امام خمینی (ره) عامل مهم حرکت ایشان بود

او در ادامه با اشاره به انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: به اعتقاد وی، یکی از عوامل مهم موفقیت امام خمینی (ره) در رهبری نهضت، باور عمیق و استواری ایشان به مبانی اعتقادی بود.

کلانتری با اشاره به آیه ۶۲ سوره شعراء و ماجرای حضرت موسی (ع)، بر نقش ایمان و اطمینان به وعده الهی در عبور از شرایط دشوار تأکید کرد و گفت: انسان مؤمن باید در مسیر حرکت خود از پشتوانه اعتقادی مستحکمی برخوردار باشد و با تردید و تزلزل حرکت نکند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در پایان با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص)، بر آثار معنوی نماز تأکید کرد و گفت: نماز می‌تواند انسان را از آلودگی‌های روحی پاک کند، اضطراب را کاهش دهد و زمینه حرکت از تاریکی به سوی روشنایی را فراهم کند.

او همچنین با اشاره به شهید مورد استناد خود در سخنانش، بر تأثیرگذاری معنوی نماز و حضور قلب تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: با تمرین و توجه بیشتر، نماز باکیفیت و همراه با حضور قلب در زندگی افراد شکل بگیرد و انسان با خودسازی و ذکر الهی بتواند در عرصه‌های مختلف زندگی اثرگذار باشد.