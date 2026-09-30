کره جنوبی که برای کاهش تعرفه‌های تجاری ترامپ حاضر به سرمایه‌گذاری در آمریکا شده، قرار است ۲۰۰ میلیارد دلار در پروژه‌های انرژی این کشور سرمایه‌گذاری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قرار است برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری کره جنوبی در پروژه‌های انرژی در آمریکا را اعلام کند. 

گفته شده این سرمایه‌گذاری‌ها که در ازای کاهش تعرفه صورت می‌گیرد، شامل ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، یک تأسیسات تولید برق و یک پروژه صادرات گاز طبیعی خواهد بود.

خبرگزاری رویترز نیز پیش‌تر گزارش داده بود که ترامپ احتمالاً از بسته سرمایه‌گذاری راهبردی ۳۵۰ میلیارد دلاری کره جنوبی استفاده خواهد کرد و حدود ۵۴ میلیارد دلار از این مبلغ را به ساخت یک تأسیسات گاز طبیعی مایع‌شده در آلاسکا و تأمین مالی دیگر پروژه‌ها در آمریکا اختصاص خواهد داد.

پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، دولت آمریکا سیاست افزایش تعرفه بر واردات را در پیش گرفت. ترامپ در بهار همان سال برای واردات از کره جنوبی تعرفه ۲۵ درصدی تعیین کرد. سئول نیز برای جلوگیری از آسیب به صادرات و اقتصاد خود تلاش کرد در ازای کاهش تعرفه‌ها، امتیازاتی به آمریکا بدهد. 

در نهایت، در ژوئیه ۲۰۲۵ دو کشور به یک توافق اولیه رسیدند که بر اساس آن، تعرفه آمریکا بر کالا‌های کره‌ای از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یافت و کره جنوبی نیز متعهد شد در مجموع ۳۵۰ میلیارد دلار در صنایع راهبردی آمریکا سرمایه‌گذاری کند. این بسته شامل ۱۵۰ میلیارد دلار برای همکاری در صنعت کشتی‌سازی و ۲۰۰ میلیارد دلار برای سایر پروژه‌های راهبردی بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره جنوبی ، سرمایه گذاری ، تعرفه تجاری
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