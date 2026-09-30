کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند معاملاتی بازار سهام نکاتی را عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه امروز با غلبه محسوس تقاضا و رشد قابل توجه شاخص‌های اصلی همراه بود و شاخص کل بورس با افزایش ۱۷۱ هزار و ۵۸۰ واحدی، معادل ۲.۲۶ درصد، به ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۴۰ واحد رسید.

وی افزود: شاخص هم‌وزن نیز ۳۶ هزار و ۵۳۸ واحد رشد کرد و با افزایش ۱.۸۰ درصدی در سطح ۲ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۹۰ واحد قرار گرفت. شاخص کل فرابورس نیز با رشد یک هزار و ۱۴۱ واحدی به ۶۱ هزار و ۸۶۱ واحد رسید.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش ارزش معاملات اظهار کرد: ارزش معاملات خرد بازار امروز به حدود ۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید و در مجموع ۸۵.۱ میلیارد سهم در قالب حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معامله مورد دادوستد قرار گرفت. همچنین حدود ۴ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد معاملات خرد شد که نشان‌دهنده افزایش جریان نقدینگی در بخش سهام بود.

برقی‌زاده ادامه داد: در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند. همچنین در صندوق‌های کالایی نیز ۳۱۶.۹ میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شد.

وی بیان کرد: وضعیت نماد‌ها نیز برتری محسوس تقاضا را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که در پایان معاملات ۸۱۱ نماد معادل ۸۶ درصد بازار مثبت بودند و تنها ۱۳۷ نماد در محدوده منفی قرار داشتند. همچنین ۵۰۴ نماد صف خرید و تنها ۲۵ نماد صف فروش داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش صف‌های خرید به حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش تنها ۲۴۸.۳ میلیارد تومان بود که اختلاف قابل توجه میان این دو رقم، از برتری سمت تقاضا در بازار حکایت دارد.

برقی‌زاده با اشاره به جریان ورود و خروج پول حقیقی در نماد‌ها تصریح کرد: فولاد با جذب ۳۲۹.۴ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و پس از آن تابان، تکپاد، خودرو و شبریز قرار گرفتند. در سمت مقابل، اهرم با خروج ۱۷۱.۹ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را داشت و پس از آن فخوز، وتجارت، نوری و واحیا قرار گرفتند.

وی افزود: در سطح صنایع نیز صندوق‌های سهامی با ۶۹۷.۳ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند و گروه‌های خودرو، شیمیایی، فلزات و نفتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سمت مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج نقدینگی را تجربه کردند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: سرانه خرید حقیقی در معاملات امروز ۱۰۵.۷ میلیون تومان و سرانه فروش ۸۷.۸ میلیون تومان بود. در مجموع، رشد همزمان شاخص‌ها، ورود نقدینگی حقیقی، افزایش ارزش معاملات و برتری چشمگیر صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات امروز بازار سرمایه بود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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