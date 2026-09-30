باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد کارخانههای نظامی در کشورهای اتحادیه اروپا که برای اوکراین تسلیحات تولید میکنند، نمیتوانند صرفاً به دلیل قرار داشتن خارج از خاک اوکراین، از خطر حمله مصون باشند.
زاخارووا در یک نشست خبری گفت کسانی که تصور میکنند کارخانههای تولید تسلیحات برای نیروهای اوکراینی در خارج از این کشور امن خواهند بود، در اشتباه هستند. وی همچنین اتحادیه اروپا را به ایجاد مانع در مسیر دستیابی به راهحل مسالمتآمیز برای جنگ اوکراین متهم کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که لهستان پیشنهاد ساخت کارخانهای برای تولید موشکهای پاتریوت را مطرح کرد؛ موشکهایی که قرار است در اختیار اوکراین قرار گیرند.
منبع: بریکینگ نیوز