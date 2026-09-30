باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهرهبرداری از مجموعه ورزشی شهید نصرالله صاحبی با حضور مدیران شهری برگزار شد.
حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به نقش ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی گفت: ورزش یکی از محورهای مهم تحول نرم در شهر است و سازمان ورزش تلاش میکند با توسعه زیرساختها و برگزاری برنامههای ورزشی، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم کند.
وی با اشاره به فرسودگی بخشی از مجموعههای ورزشی پایتخت افزود: بسیاری از مجموعههای ورزشی تهران عمر بالایی دارند و نیازمند اورهال و نوسازی هستند. مجموعه ورزشی شهید صاحبی نیز سالها بلااستفاده بود که با بازسازی بخشهای مختلف ابنیه و تأسیسات، بار دیگر آماده خدمترسانی شد.
اوجاقی همچنین گفت: سرانه ورزشی تهران طبق آخرین آمار ۵۷ سانتیمتر مربع است که بیش از نیمی از آن متعلق به شهرداری تهران است و با احتساب فضاهای روباز، این رقم به یک متر مربع میرسد.
مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای ورزشی پایتخت اظهار کرد: در این دوره حدود ۲۹۰ مجموعه ورزشی اورهال، بهسازی و نوسازی شده و ۸۲ مجموعه و فضای ورزشی نیز به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر ۴۲ مجموعه و فضای ورزشی در شهر تهران در حال احداث است و توسعه زیرساختهای ورزشی باید همچنان ادامه پیدا کند.
پیرهادی همچنین بر تقویت برنامههای استعدادیابی ورزشی و همکاری سازمان ورزش شهرداری تهران با مدارس و فدراسیونها برای شناسایی استعدادهای ورزشی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ نیز با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی این منطقه گفت: در دو سال اخیر چمن پنج زمین ورزشی تعویض و هفت زمین چمن جدید به منطقه اضافه شده است. سه زمین چمن دیگر نیز طی دو تا سه ماه آینده به منطقه اضافه خواهد شد.
در پایان این مراسم از خانواده شهیدان نصرالله صاحبی و امیرحسین یوسفی تجلیل شد.
شهید نصرالله صاحبی در جریان حمله رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در جنگ رمضان به مجموعه ورزشی شهید اسکندرلو و حین خدمت به شهادت رسید.
منبع: سازمان ورزش شهرداری تهران