نماینده ولی فقیه در گیلان نیروی انتظامی تراز انقلاب را مزین به اخلاق قرآنی و امنیت پایدار جامعه را مرهون پیوند ناگسستنی ایمان و اقتدار دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با ایام تکریم و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز (چهارشنبه ۸ مهر ماه) در محفل نورانی انس با قرآن کریم که با حضور فرماندهی نیروی انتظامی استان و جمعی از غیورمردان عرصه نظم و امنیت در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، حضور یافت.
او در این محفل قرآنی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، کلامالله مجید را محکمترین تکیهگاه برای صیانت از روح و روان نیروهای مسلح دانست و اظهار داشت: اگر اقتدار نیروهای مسلح با نورانیت قرآن آمیخته شود، آن نیرو در صراط مستقیم استوار مانده و در مواجهه با چالشها، بهجای خشم شخصی، با حلم و رأفت اسلامی و در عین حال صلابت ایمانی رفتار میکند.
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به جایگاه مجاهدت در سکوت برای حافظان امنیت تصریح کرد: این مجاهدت بیادعا که در سرما و گرما، دور از هیاهو و تنها برای رضای حق و آسایش خلق انجام میشود، در میزان الهی، عبادتی بس بزرگ و پاداشی کثیر دارد.
اقتدار دریایی، امتداد قدرت نرم و سخت انقلاب است
آیتالله فلاحتی امروز همچنین در دیدار با فرماندهان ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع)، ضمن گرامیداشت ایام الله دفاع مقدس، آن دوران زرین را میقات حقیقت و میدان ظهور غیرت دینی خواند و گفت: رشادتهای دلاورمردان ارتش در آن سالهای حماسه، نه یک رخداد تاریخی محض، که مطلع فجر بیداری امت اسلامی در برابر تهاجم ایادی استکبار بود.
او با اشاره به تعبیر اقتدار دریایی، آن را امتداد قدرت نرم و سخت انقلاب دانست و افزود: نیروی دریایی ارتش، امروز بسان دیدهبان بصیر نظام، در پهنه پرتلاطم خلیج فارس، عمان و دریای خزر، پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگاه داشته است. حضور مقتدرانه در آبهای بینالمللی، تنها یک ابزار نظامی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای تمدنسازی نوین اسلامی است که بهدست توانای فرزندان غیور این آب و خاک، جامه عمل پوشیده است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه جنگ، جنگ تابآوری است، تصریح کرد: هر طرفی که مقاومت و تابآوری بیشتری داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود و قطعا با بسته ماندن تنگه هرمز ما گلوی دشمن را میفشاریم. آیتالله فلاحتی همچنین با تأکید بر لزوم تربیت نفوس مستعد و متخلق به اخلاق الهی در بدنه نیروهای مسلح، یادآور شد: نیروی نظامی تراز انقلاب، باید آمیزهای از صلابت پولادین در برابرِ خصم و رأفت و تهذیب نفس در درون باشد؛ چنانکه سرباز امروز، نه تنها مدافع مرزهای جغرافیایی، که مروج فرهنگ کارآفرینی و اخلاق نبوی نیز هست.
او با تاکید بر استمرار مقاومت و حضور مردم در صحنه، گفت: همانگونه که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با وجود دست خالی، در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز با اتکا به تجربه، توانمندی و ظرفیتهای به دستآمده، همچنان بر مقاومت و ایستادگی تأکید دارد.
منبع: روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان