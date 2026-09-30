باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: یکی از گفتمان‌های اصلی ما در حوزه تعلیم و تربیت موضوع کیفیت و تربیت است، اما در کنار آن وظیفه نخست ما پیگیری مسائل معیشتی همکاران فرهنگی است.

وی اظهار داشت: رییس‌جمهور دغدغه جدی در حوزه معیشت معلمان دارد و ساعت‌ها با ایشان درباره مسائل معیشتی فرهنگیان گفت‌و‌گو شده است و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه پیگیری‌های جدی دارند.

کاظمی بیان کرد: معیشت فقط حقوق نیست و حقوق یکی از بخش‌های آن محسوب می‌شود، پرداخت‌های رفاهی، بیمه، مسکن، تسهیلات، سفر و سایر خدمات باید در قالب یک بسته جامع معیشتی دیده شود.

وی گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات نیز بخشی از کمک به معیشت فرهنگیان است و در این زمینه توفیق‌هایی حاصل شده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: با این حال فاصله با وضعیت مطلوب همچنان زیاد است، من در برابر همکاران فرهنگی شرمنده هستم و امیدواریم در آینده گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شود.

وی در ادامه یکی از سیاست‌های مهم دولت از ابتدا تاکنون را ارتقای کیفیت آموزشی دانست و گفت: موضوع عدالت آموزشی به دلیل ملموس‌تر بودن اقدامات در حوزه ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما کیفیت آموزشی نیز همواره مورد توجه بوده است.

کاظمی افزود: در فاز نخست برنامه کیفیت‌بخشی تمرکز اصلی بر توانمندسازی معلمان قرار گرفت، زیرا معلم مهم‌ترین عامل تحول و کیفیت در نظام تعلیم و تربیت است.

وی با تاکید براینکه معلم جای نداشته‌های ما را پر می‌کند، اما هیچ چیز جای معلم را پر نمی‌کند تصریح کرد: بر همین اساس توانمندسازی معلمان یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سال گذشته برنامه آموزش و آشنایی معلمان و دانش‌آموزان با هوش مصنوعی دنبال شد و نزدیک به چهار میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم با این فناوری آشنا شدند.

کاظمی نقطه آغاز تحول آموزشی را پیش‌دبستانی و دوره اول ابتدایی دانست و گفت: تلاش ما این است که پوشش دوره پیش‌دبستانی به نزدیک ۱۰۰ درصد برسد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۷ درصد کودکان تحت پوشش دوره پیش‌دبستانی قرار دارند و امیدواریم طی دو سال آینده این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

برنامه کیفیت‌بخشی اصفهان می‌تواند الگوی ملی شود

کاظمی با اشاره به برنامه استان اصفهان برای ارتقای کیفیت آموزشی اظهار داشت: اصفهان موضوع کیفیت را به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود قرار داده است.

وی افزود: جامعه خیرین نیز با عنوان «مدرسه‌یاران نظام تعلیم و تربیت» اعلام آمادگی کرده‌اند تا برنامه کاملی برای ارتقای کیفیت آموزشی ارائه کنند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: کارگروهی در این زمینه توسط مسوولان اصفهان و خیرین تشکیل شده است و طرح اولیه نیز در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان ارائه شد.

کاظمی گفت: قرار است این برنامه اصلاح شود و در صورتی که طرح نهایی از کیفیت لازم برخوردار باشد می‌توان آن را به عنوان یک الگو در سطح کشور ارائه کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط گسترده این وزارتخانه اظهار داشت: آموزش و پرورش کشور حدود ۱۲۴ هزار مدرسه دارد که بخشی از آنها در دورترین نقاط کشور قرار گرفته‌اند و تأمین معلم، کلاس درس و تجهیزات برای این مدارس کار دشواری است.

وی افزود: با وجود همه چالش‌ها تلاش شد سال تحصیلی جدید با آرامش و کمترین دغدغه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان آغاز شود.

وزیر آموزش وپرورش عصر امروز با سفر به اصفهان در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان اصفهان حضور یافت.