باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: یکی از گفتمانهای اصلی ما در حوزه تعلیم و تربیت موضوع کیفیت و تربیت است، اما در کنار آن وظیفه نخست ما پیگیری مسائل معیشتی همکاران فرهنگی است.
وی اظهار داشت: رییسجمهور دغدغه جدی در حوزه معیشت معلمان دارد و ساعتها با ایشان درباره مسائل معیشتی فرهنگیان گفتوگو شده است و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه پیگیریهای جدی دارند.
کاظمی بیان کرد: معیشت فقط حقوق نیست و حقوق یکی از بخشهای آن محسوب میشود، پرداختهای رفاهی، بیمه، مسکن، تسهیلات، سفر و سایر خدمات باید در قالب یک بسته جامع معیشتی دیده شود.
وی گفت: پرداخت بهموقع حقوق و مطالبات نیز بخشی از کمک به معیشت فرهنگیان است و در این زمینه توفیقهایی حاصل شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: با این حال فاصله با وضعیت مطلوب همچنان زیاد است، من در برابر همکاران فرهنگی شرمنده هستم و امیدواریم در آینده گشایشهایی در این زمینه ایجاد شود.
وی در ادامه یکی از سیاستهای مهم دولت از ابتدا تاکنون را ارتقای کیفیت آموزشی دانست و گفت: موضوع عدالت آموزشی به دلیل ملموستر بودن اقدامات در حوزه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما کیفیت آموزشی نیز همواره مورد توجه بوده است.
کاظمی افزود: در فاز نخست برنامه کیفیتبخشی تمرکز اصلی بر توانمندسازی معلمان قرار گرفت، زیرا معلم مهمترین عامل تحول و کیفیت در نظام تعلیم و تربیت است.
وی با تاکید براینکه معلم جای نداشتههای ما را پر میکند، اما هیچ چیز جای معلم را پر نمیکند تصریح کرد: بر همین اساس توانمندسازی معلمان یکی از محورهای اصلی برنامههای آموزش و پرورش قرار گرفته است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: سال گذشته برنامه آموزش و آشنایی معلمان و دانشآموزان با هوش مصنوعی دنبال شد و نزدیک به چهار میلیون دانشآموز و ۲۵۰ هزار معلم با این فناوری آشنا شدند.
کاظمی نقطه آغاز تحول آموزشی را پیشدبستانی و دوره اول ابتدایی دانست و گفت: تلاش ما این است که پوشش دوره پیشدبستانی به نزدیک ۱۰۰ درصد برسد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۷ درصد کودکان تحت پوشش دوره پیشدبستانی قرار دارند و امیدواریم طی دو سال آینده این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.
کاظمی با اشاره به برنامه استان اصفهان برای ارتقای کیفیت آموزشی اظهار داشت: اصفهان موضوع کیفیت را به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای خود قرار داده است.
وی افزود: جامعه خیرین نیز با عنوان «مدرسهیاران نظام تعلیم و تربیت» اعلام آمادگی کردهاند تا برنامه کاملی برای ارتقای کیفیت آموزشی ارائه کنند.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: کارگروهی در این زمینه توسط مسوولان اصفهان و خیرین تشکیل شده است و طرح اولیه نیز در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان ارائه شد.
کاظمی گفت: قرار است این برنامه اصلاح شود و در صورتی که طرح نهایی از کیفیت لازم برخوردار باشد میتوان آن را به عنوان یک الگو در سطح کشور ارائه کرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط گسترده این وزارتخانه اظهار داشت: آموزش و پرورش کشور حدود ۱۲۴ هزار مدرسه دارد که بخشی از آنها در دورترین نقاط کشور قرار گرفتهاند و تأمین معلم، کلاس درس و تجهیزات برای این مدارس کار دشواری است.
وی افزود: با وجود همه چالشها تلاش شد سال تحصیلی جدید با آرامش و کمترین دغدغه برای دانشآموزان، خانوادهها و معلمان آغاز شود.
وزیر آموزش وپرورش عصر امروز با سفر به اصفهان در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان اصفهان حضور یافت.