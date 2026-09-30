باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی عصر امروز در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های صنعت برق در مشهد اظهار کرد: باتوجه به اینکه امروز پست ۱۳۲ کیلوولت شهرک صنعتی تبادکان، افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت طرقبه و افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت امامیه مشهد با سرمایه‌گذاری هزار و ۴۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید بنابراین اعلام می‌کنیم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعتی که مایل هستند برق تضمین‌شده دریافت کنند، می‌توانند به نیروگاه دسترسی داشته باشند، مشروط بر اینکه سوخت نیروگاه را خودشان تأمین کنند.

وی با اشاره به نحوه تأمین مالی پروژه پست امامیه افزود: پست ۱۳۲ کیلوولت امامیه مشهد برای نخستین‌بار از محل فاینانس خارجی تأمین مالی شده است.

وزیر نیرو از فراهم شدن امکان دسترسی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعتی به نیروگاه برای تأمین برق تضمین‌شده خبرداد وخاطرنشان کرد: این امکان مشروط به آن است که سوخت مورد نیاز نیروگاه توسط خود سرمایه‌گذاران تأمین شود.

علی آبادی تاکیدکرد:سرمایه‌گذاران و بخش صنعت بتوانند نقش بیشتری در تأمین برق مورد نیاز خود داشته باشند بر همین اساس، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعتی که مایل به دریافت برق تضمین‌شده هستند، می‌توانند به نیروگاه دسترسی پیدا کنند، مشروط بر اینکه سوخت مورد نیاز نیروگاه را خودشان تأمین کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه انرژی اضافه کرد: یکی از راه‌حل‌های مناسب با توجه به ظرفیت‌های استان، حرکت به سمت حل مشکل سوخت است.

وزیر نیرو افزود: برای تولید بیشتر باید موانع را برطرف کنیم و شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران و بخش صنعت بتوانند نقش بیشتری در تأمین برق مورد نیاز خود داشته باشند؛ بر همین اساس، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعتی که مایل به دریافت برق تضمین‌شده هستند، می‌توانند به نیروگاه دسترسی پیدا کنند، مشروط بر اینکه سوخت مورد نیاز نیروگاه را خودشان تأمین کنند.

در جنگ اخیر ۲ هزار نقطه صنعت برق مورد اصابت قرار گرفت

عباس علی آبادی، وزیر نیرو همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در صنعت برق در جریان جنگ اخیر اظهارکرد: در این مدت ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شد؛ این در حالی است که حدود ۲ هزار نقطه از ظرفیت‌های صنعت برق مورد اصابت قرار گرفت و بخش عمده این نقاط ترمیم شده است.

وی افزود: در جنگ تحمیلی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم و امیدواریم در پایان این جنگ، همان‌طور که تاکنون موفقیت‌های زیادی به دست آورده‌ایم، جشن نهایی پیروزی مردم را برگزار کنیم و بتوانیم از تمدن چند هزار ساله خود دفاع کنیم؛ ما در صنعت برق در دوران جنگ آثار خوبی از خود به جای گذاشتیم و ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شد.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت توسعه شبکه انتقال برق گفت: اقدامات امروز در راستای بهبود خطوط انتقال برق انجام می‌شود؛ اگر این ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد، امکان برق‌رسانی برای ما فراهم نخواهد بود و این اقدامات به پایداری شبکه کمک می‌کند.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: در حوزه انتقال و توزیع برق به کار‌های بنیادی نیاز داریم و باید زیرساخت‌های این بخش را تقویت کنیم. جنگ تأثیراتی بر ما داشته است و ۲ هزار نقطه از ظرفیت‌های صنعت برق مورد اصابت قرار گرفت، اما بخش عمده‌ای از این نقاط ترمیم شده است امیدواریم شاهد بازگشت این ظرفیت‌ها به مدار باشیم و بتوانیم با تقویت زیرساخت‌ها، پایداری شبکه برق را حفظ کنیم.

شبکه برق برای زمستان آماده می‌شود

علی‌آبادی با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل زمستان اظهارکرد: باید خودمان را برای زمستان پیش رو بهتر از گذشته آماده کنیم. در زمستان گذشته وضعیت خوبی داشتیم، اما با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشته‌ایم، باید آمادگی بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: چیزی که اکنون باید انجام دهیم، بحث زمستان است. برای انجام این کار، نخستین اقدام این است که جلوی اسراف را بگیریم.

علی‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان‌های مختلف، به‌ویژه خراسان رضوی، گفت: یکی از راه‌حل‌های مناسب، با توجه به ظرفیت‌های استان، حرکت به سمت حل مشکل سوخت است؛ برای تولید بیشتر باید موانع را برداریم.

بهره‌برداری از ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال طرح برق در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار تسنیم، با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو، سه طرح شرکت برق منطقه‌ای خراسان در حوزه توسعه و افزایش ظرفیت شبکه برق با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید؛ این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های شبکه برق، تأمین برق مطمئن مراکز صنعتی و جمعیتی و پاسخگویی به نیاز روزافزون انرژی در مناطق مختلف استان اجرا شده‌اند.

در این مراسم، پروژه پست ۱۳۲ کیلوولت صنعتی تبادکان با ارزش روز ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، با هدف تأمین برق مطمئن شهرک صنعتی مشهد به بهره‌برداری رسید؛ این پروژه شامل احداث یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت آمپر و بی مربوطه و دو بی خط ۱۳۲ کیلوولت است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ آغاز و در سال ۱۴۰۵ به پایان رسیده است.

همچنین پروژه افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت امامیه با اعتبار ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال، با هدف تأمین برق مطمئن محدوده غرب مشهد نیز وارد مدار شد، این طرح شامل افزایش یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت آمپر و بی مربوطه است که اجرای آن از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.

پروژه افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت طرقبه نیز با ارزش روز ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال، دیگر طرح به بهره‌برداری رسیده در این مجموعه است که با هدف تأمین برق منطقه طرقبه و شاندیز اجرا شده و شامل نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۵۰ مگاولت آمپر و بی مربوطه است.

گفتنی است؛ مجموع ارزش روز این سه پروژه به ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال می‌رسد و بهره‌برداری از آنها، ظرفیت و پایداری شبکه برق در مناطق صنعتی، شهری و گردشگری خراسان رضوی را تقویت می‌کند.