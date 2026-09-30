باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - دکتر محمدامین ولی‌زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، در سفری به سلماس، ضمن بازدید میدانی از بخش‌ها و محوطه در حال بازسازی بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص)، بر ضرورت رفع موانع اجرایی و تسریع در روند بهسازی این مرکز درمانی تأکید کرد.

در جریان این بازدید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بررسی دقیق وضعیت پیشرفت پروژه و چالش‌های موجود، ضمن هماهنگی با مدیران بیمارستان و کادر درمان، بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود فضاهای فیزیکی بیمارستان تأکید نمود.

در ادامه این سفر، نشست مهمی با حضور سردار دکتر یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد فتحی فرماندار شهرستان، دکتر عباس اسماعیلی ثانی مدیر شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

این نشست که در پی دیدار اخیر نماینده مردم و فرماندار با وزیر بهداشت صورت گرفت، با هدف پیگیری عملیاتی شدن مطالبات حوزه سلامت در سطح استان تشکیل گردید.

در این نشست، محورهای اصلی توسعه سلامت در سلماس از جمله تأمین اعتبار برای تجهیز و راه‌اندازی دستگاه MRI، ارتقای زیرساخت‌های بیمارستان خاتم‌الانبیاء و مهم‌تر از همه، روند تکمیل بیمارستان جدید ۲۲۰ تختخوابی سلماس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از نکات برجسته در این نشست، تمرکز بر راهکار «مولدسازی دارایی‌ها» برای تأمین منابع مالی پروژه‌های درمانی بود.

سردار دکتر یعقوب رضازاده با استقبال از حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، اظهار داشت: امید است با بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی، علاوه بر خرید تجهیزات پیشرفته پزشکی، بتوانیم فرآیند تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی و بازسازی بیمارستان خاتم‌الانبیاء را با سرعت بیشتری به پایان برسانیم.

در این راستا، دکتر محمد فتحی فرماندار سلماس نیز با تأیید این رویکرد، خاطرنشان کرد که استفاده از ظرفیت قانونی مولدسازی در امر توسعه بهداشت و درمان می‌تواند بسیار مؤثر در پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان باشد.

دکتر ولی‌زاد تأکید کرد که دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با پیگیری جدی، از روند تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی و بهسازی بیمارستان خاتم‌الانبیاء حمایت خواهد کرد تا دسترسی مردم سلماس به خدمات تخصصی و تشخیصی ارتقا یابد.