فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی ۲ شرکت تجاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «علیرضا دلیری» افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با کار اطلاعاتی متوجه شدند یکی از شرکت‌های تولیدی و همچنین یک واحد بنکداری طلا با ارائه اطلاعات مالی کذب، اقدام به فرار مالیاتی کرده‌اند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی استان به بررسی موضوع پرداختند و متوجه فرار مالیاتی واحد‌ها به این میزان شدند.

فرمانده انتظامی استان گفت: متصدیان مربوطه ضمن معرفی به مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات مورد نظر شدند.

استان یزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.