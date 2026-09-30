فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی ۲ شرکت تجاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «علیرضا دلیری» افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با کار اطلاعاتی متوجه شدند یکی از شرکت‌های تولیدی و همچنین یک واحد بنکداری طلا با ارائه اطلاعات مالی کذب، اقدام به فرار مالیاتی کرده‌اند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی استان به بررسی موضوع پرداختند و متوجه فرار مالیاتی واحد‌ها به این میزان شدند.

فرمانده انتظامی استان گفت: متصدیان مربوطه ضمن معرفی به مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات مورد نظر شدند.

استان یزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

برچسب ها: فرار مالیاتی ، شرکت تجاری
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