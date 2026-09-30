باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین، واردات و تنظیم بازار کالاهای اساسی بخش کشاورزی با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت زنجیره تأمین و ذخایر کالاهای اساسی، روند واردات و صادرات، مسیرهای تأمین، فرآیندهای گمرکی، حملونقل و پشتیبانی لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای مسئول گزارشی از آخرین اقدامات و چالشهای موجود ارائه کردند.
یکی از محورهای اصلی جلسه بررسی موانع ایجادشده در مسیر واردات کالاهای اساسی بود. در این چارچوب، موضوعاتی از جمله اعمال تعرفههای صادراتی از سوی برخی کشورهای همسایه، محدودیت و سختگیری در تردد کامیونهای حامل کالاهای اساسی، تشریفات و محدودیتهای گمرکی در برخی مبادی مرزی و همچنین موانع ایجادشده در مسیر حملونقل دریایی مطرح و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها بررسی شد.
رئیسجمهور در این زمینه بر دیپلماسی اقتصادی فعال و پیگیری فوری مسائل از طریق ظرفیتهای ملی و استانی تأکید کرد و دستور داد وزارت امور خارجه با همکاری استانداران استانهای مرزی، با استفاده حداکثری از ظرفیتهای دیپلماتیک و اختیارات تفویضشده، رایزنی با کشورهای همسایه و پیگیری رفع موانع ایجادشده در مسیر تجارت و تأمین کالاهای اساسی را با فوریت در دستور کار قرار دهند.
در ادامه جلسه گزارشهایی درباره بروز برخی مشکلات در فرآیندهای گمرکی ناشی از ترانزیت کالاهای غیرقانونی ارائه شد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار تجارت رسمی کشور و روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، دستور تقویت و توسعه سامانههای کنترل و بازرسی، از جمله سامانههای ایکسری در مبادی گمرکی را صادر کرد و خواستار برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با متخلفان شد.
دکتر پزشکیان تصریح کرد که تخلف و رفتار غیرقانونی معدودی از افراد نباید موجب ایجاد اختلال در روابط تجاری، مناسبات اقتصادی و فرآیندهای قانونی مبادلات مرزی شود و دستگاههای مسئول باید ضمن تسهیل تجارت مشروع، نظام کنترل و نظارت مؤثر بر زنجیره جابهجایی کالا را تقویت کنند. استفاده از سامانههای ایکسری و تجهیزات کنترل بار نیز از ابزارهای قانونی مبارزه با قاچاق و کنترل محمولهها در مبادی گمرکی است.
در بخش دیگری از این نشست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از نحوه تعامل با اتاقهای بازرگانی و ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل تجارت، رفع موانع مبادلات و تسریع فرآیند تأمین کالاهای اساسی ارائه کرد.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط ویژه کشور تأکید کرد که برای هر یک از اقلام کالاهای اساسی، مسئول مشخصی برای تأمین، نحوه واردات، انتخاب مسیر تأمین و پیشبینی منابع مورد نیاز تعیین شود تا فرآیند تأمین کالاها از حالت پراکنده خارج شده و مسئولیتها بهصورت شفاف و قابل پیگیری تعریف شود.
دکتر پزشکیان همچنین تأکید کرد: در شرایط فعلی نباید نظام تأمین کالاهای اساسی کشور به مسیرهای متعارف و روشهای گذشته محدود شود.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط ناشی از فشارهای خارجی و تحریمها اظهار داشت: برای تأمین کالاهای اساسی باید همواره مسیرهای جایگزین و سناریوهای پشتیبان وجود داشته باشد و بروز اختلال در یک مسیر نباید به توقف فرآیند تأمین منجر شود.
در بخش دیگری از جلسه رئیسجمهور بر تقویت و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه ریلی کشور در فرآیند واردات و انتقال کالاهای اساسی تأکید کرد.
دکتر پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت تضمین امنیت غذایی و استمرار جریان تأمین کالاهای اساسی، خواستار فعالسازی ظرفیت شرکتهای دولتی و رفع موانع قانونی در این زمینه شد.
دکتر پزشکیان تأکید کرد که در شرایطی که ممکن است به دلیل شرایط خاص کشور، تحریمها یا ریسکهای ناشی از محدودیتهای خارجی، فعالیت شرکتهای خصوصی در حوزه واردات برخی کالاهای اساسی با دشواری مواجه شود، تأمین امنیت غذایی مردم نباید به ریسکپذیری بخش خصوصی وابسته و متوقف شود.
رئیس جمهور در عین حال تصریح کرد که مسیر ثبت سفارش برای بخش خصوصی بسته نخواهد شد و هر زمان فعالان بخش خصوصی آمادگی ورود و تأمین کالا را داشته باشند، از ظرفیت آنان استفاده خواهد شد.
رئیسجمهور در ادامه همچنین با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره افزایش چندبرابری و بدون ضابطه هزینه حملونقل کالا در داخل کشور، این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و بر ضرورت صیانت از ثبات هزینههای لجستیکی و جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر زنجیره تأمین تأکید کرد.
دکتر پزشکیان به وزیر راه و شهرسازی دستور داد موضوع افزایش هزینههای حملونقل کالا را بهصورت فوری بررسی کرده و ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش هزینهها، اقدامات لازم برای رفع موانع، کنترل عوامل غیرمنطقی افزایش هزینه و استمرار جریان روان حمل کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت