در ادامه تحولات سیاسی منطقه، قیمت نفت آتی آمریکا ۲.۵ درصد و نفت برنت ۱.۱ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که تنش‌ها در منطقه غرب آسیا ادامه دارد، قیمت معاملات آتی نفت امروز (چهارشنبه) افزایش یافت.

بر این اساس، در معاملات امروز هر بشکه نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر با ۲.۵ درصد افزایش به ۹۱ دلار و ۳۳ سنت رسید.

از سوی دیگر، قیمت نفت برنت نیز برای تحویل در همین ماه با ۱.۱ درصد افزایش، ۱۰۳ دلار و ۷۲ سنت معامله شد.

بهای نفت در حالی افزایش پیدا می‌کند که مقامات ایرانی امروز اعلام کردند پاسخ رسمی آمریکا به آخرین پیشنهاد برای پایان دادن به جنگ را دریافت کرده‌اند.

در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان گفت: «ما تمام تلاش خود را برای به ثمر رساندن این توافق انجام خواهیم داد و قاطعانه از حقوق مردم ایران دفاع خواهیم کرد. این توافق اکنون باید بر اساس یک استراتژی برد-برد باشد».

جلسه هیئت دولت پس از بازگشت سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. عراقچی در جریان این سفر، مذاکرات غیرمستقیمی با مقام‌های آمریکایی داشت و در حاشیه این نشست نیز با میانجی‌های قطری و پاکستانی دیدار کرد.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که مقامات قطری روز سه‌شنبه، هنگام توقف عراقچی در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک، پاسخ آمریکا را به او منتقل کردند. به گفته این مقام، دو طرف تا حد زیادی درباره گام‌های مورد نیاز برای پیشبرد مذاکرات توافق دارند، اما همچنان درباره ترتیب اجرای این گام‌ها اختلاف نظر دارند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: بهای نفت ، بازار انرژی ، تنگه هرمز
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