اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه اعلام کرد: صدای انفجارهایی که فردا پنجشنبه ۹ مهرماه در بخش‌هایی از تبریز شنیده می‌شود، ناشی از عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده پلیس راه تبریز ـ مرند است.

باشگاه خبرنگاران جوان - این عملیات فردا پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در محدوده پلیس راه تبریز ـ مرند انجام خواهد شد و صدای انفجار ناشی از آن در تبریز به گوش خواهد رسید.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است نسبت به شنیدن صدای انفجار نگرانی نداشته باشند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار مربوط به این عملیات را از منابع رسمی و مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند.

صدای انفجار ناشی از انهدام مهمات عمل‌نکرده در ماه‌های اخیر نیز در نقاط مختلف آذربایجان‌شرقی شنیده شده است؛ از جمله اداره‌کل مدیریت بحران استانداری در فروردین ۱۴۰۵ از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در مناطق نظامی اطراف تبریز و شنیده شدن صدای انفجار در شهر خبر داد.

همچنین در خردادماه، عملیات مشابهی در محدوده جزیره اسلامی، ایلخچی و خسروشاه و نیز اطراف پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز انجام شد و مسئولان تأکید کردند صدا‌های شنیده‌شده ناشی از عملیات کنترل‌شده و تخصصی یگان‌های مربوط برای ایمن‌سازی و امحای مهمات باقی‌مانده بوده و شهروندان نباید نسبت به آن نگران شوند.

برچسب ها: صدای انفجار ، مهمات ، انهدام
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