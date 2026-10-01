یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نوسانات موجود در بازار خودرو و شرایط کیفی محصولات شرکت‌های خودروسازی در مقایسه با خودرو‌های باکیفیت دست‌دوم خارجی، رقابت سالم در بازار خودرو را یکی از عوامل مهم در راستای احترام به حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید آروان، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با برنامه «تهران ۲۰»، درمورد شرایط بازار خودرو گفت: قیمت خودرو در کشور به چند عامل بستگی دارد و نمی‌توان صرفاً تولیدکننده را مقصر دانست و این چند عامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و موجب افزایش قیمت خودرو می‌شوند که می‌توان به نرخ ارز، هزینه تولید قطعات، نیروی متخصص که دستمزد آن افزایش پیدا می‌کند، هزینه انرژی و... اشاره کرد.

آروان ادامه داد: چه کاری می‌توان انجام داد که قیمت خودرو را به ثبات رساند؟ یک سری چرخه وجود دارند که از هزینه نیروی متخصص گرفته تا تولید قطعات و حتی تیراژ مناسب تولید خودرو به نحوی باشند تا باعث ثبات قیمت خودرو شوند و راهکاری که برای بازار خودرو وجود دارد رقابتی کردن آن است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: برای ایمنی کردن خودرو باید گفت سازمان ملی استاندارد امسال اعلام کرد که از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد رسیده‌ایم و استاندارد صرفاً ایمنی نیست بلکه یک سری فرمول‌هاست که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و در نتیجه، به استاندارد دست پیدا می‌کنند و یکی از آنها ایمنی است. در نتیجه، ایمنی جزء استاندارد است، امّا همه استاندارد، ایمنی نیست. زیرا بخش ظاهری خودرو، آلاینده بودن آن، راحتی سرنشین و حفظ جان او و ایمنی‌هایی که سازمان استاندارد درنظر گرفته است استاندارد‌های یک خودرو هستند.

آروان بیان کرد: مصرف‌کننده صرفاً با توجه به نظر فروشنده و تبلیغاتی که برای آن خودرو انجام می‌شود، نمی‌تواند به این نتیجه برسد که خودروی مورد نظرش ایمن است و دو مورد در این رابطه وجود دارد؛ این که وقتی خودرویی را صفر خریداری می‌کنند این خودرو از زمانی که تولید می‌شود و سپس، به دست مصرف‌کننده می‌رسد حداقل استاندارد را دارد که به مرحله تولید رسیده است، امّا این که کیفیت در مقایسه با استانداردی که مدنظر ماست افزایش پیدا کرده است یا خیر؟! یک سری فاکتور‌های دیگری دارد. به طور مثال؛ درمورد خودرو‌های صفر، حداقل استاندارد را دارند، امّا درمورد خودرو‌های کارکرده و دست دوم در کشور باید به یک سری از نکات توجه کرد؛ چراکه ممکن است حداقل کیفیت که روز اول داشته‌اند را بعداً نداشته باشند. در نتیجه، باید دید خودرو از نظر تأمین، مقاومت شاسی‌ها و... به طور مجدد به همان خودروی روز اول که کارخانه استاندارد آن را رعایت کرده رسیده است یا خیر؟!

مصرف‌کننده باید علاوه بر تحقیقاتی که درمورد آن خودرو می‌کند و مواردی که در بازار خودرو در رابطه با آن محصول بدست می‌آورد با کارشناس‌های متخصص این حوزه به بررسی آن خودرو بپردازد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به این که هزینه‌ها بالاست و گاهی ممکن است کارشناسی یک خودرو با چند میلیون تومان هزینه همراه باشد. در این میان، امکان دارد به دلیل توافق نکردن به خاطر قیمت، فروشنده و خریدار به یک نتیجه نرسند و خریدار بر این تصور باشد که چنین هزینه‌ای برای او مقرون به صرفه نباشد.

بدون شک، هزینه‌ای که خریدار برای خرید یک خودرو می‌پردازد بیشتر از آن خدماتی است که در مقابل دریافت می‌کند. به طور مثال؛ یک خودرو تولید شده و وارد بازار شده و با استقبال عمومی روبه‌رو می‌شود و اگرچه افزایش قیمت شامل حال این خودرو می‌شود، امّا کیفیت خودرو در روز اول به اندازه‌ای نیست که با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. البته قیمت کارخانه، بازار و معامله واقعی با یکدیگر متفاوت هستند. در نتیجه، باید یک مدیریت داشته باشیم که شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار و معامله واقعی وجود نداشته باشد که از طریق نظارت در زنجیره تولید تا تیراژ مناسب با عرضه و تقاضا می‌توان این کار را انجام داد. اگر این کار انجام شود مردم در مقایسه با هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند هم خدمات دریافت می‌کنند و هم کیفیت می‌گیرند. البته کیفیت و خدمات صرفاً شامل همان خودرو نمی‌شود. زیرا وقتی مردم پولی را پرداخت می‌کنند مصرف‌کننده آن پول را برای خرید خودرو نمی‌دهد و حتی برای خدمات پس از فروش آن خودرو هزینه پرداخت می‌کند و همه این موارد باعث کیفیت لازم خودرویی می‌شوند که مصرف‌کننده (خریدار) به خرید آن می‌پردازد و امروزه، قیمت خودرو و کیفیت آن با یکدیگر در یک راستا نیستند.

آروان ادامه داد: تنها راهی که می‌توان از آن طریق، بازار خودرو را از انحصاری بودن نجات داد واردات خودروست. زیرا وقتی بازار وارد مرحله رقابت شود بدون شک، خودروساز داخلی مجبور می‌شود که تولیدات خود را هم از نظر کیفیت و هم از نظر ایمنی و استاندارد و خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف‌کننده ارتقاء دهد برای این که بازار، مصرف‌کننده و فروش خود را ازدست ندهد.

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
نوسانات بازار خودرو و بهانه برخی از خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۷مهر
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۶ مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه
تاکید ایران و ارمنستان بر رفع موانع مرزی و افزایش ظرفیت ترانزیت
نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم/ متوسط تولید ماهانه تخم مرغ ۱۱۵ هزار تن
مطالبات گندمکاران هفته آتی تسویه می‌شود
آیا رقابت؛ تنها راه نجات بازار خودرو است؟
آخرین اخبار
آیا رقابت؛ تنها راه نجات بازار خودرو است؟
مطالبات گندمکاران هفته آتی تسویه می‌شود
نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم/ متوسط تولید ماهانه تخم مرغ ۱۱۵ هزار تن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه
تاکید ایران و ارمنستان بر رفع موانع مرزی و افزایش ظرفیت ترانزیت
علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی در بازار چیست؟
ترافیک سنگین در آزادراه تهران- شمال
کشاورزان از ورود روان آب به باغ و مزارع جلوگیری کنند
دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کریدورهای ترانزیتی را تسهیل کند + فیلم
رشد ۱۳.۳ درصدی حمل کالا از دریای خزر
ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان
واگذاری بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین در دو سال گذشته برای طرح جوانی جمعیت
تأمین پایدار بودجه بدون تقویت نظام مالیاتی ممکن نیست
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۹ مهر
موجودی بیش از ۱۰۰ هزار تن خرما در سردخانه‌ها
پرداخت مبتنی بر عملکرد باید به نتیجه واقعی فعالیت واحد‌های سازمانی متصل شود
بازسازی واحدهای صنعتی باید با نگاه زنجیره‌ای دنبال شود
ایران آماده ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ترکمنستان و شرکای منطقه‌ای است
تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر
تبلیغ اعطای تسهیلات و خرید و فروش آن ممنوع است
مدیریت هوشمند شبکه آب مشهد؛ از بحران جیره‌بندی تا پایش ۲۴ ساعته
آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطرار
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد