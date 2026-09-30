باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی امروز در کارگروه مصرف بهینه سوخت استان گلستان با اشاره به حملات صورت‌گرفته به تأسیسات گازی کشور اظهار کرد: حادثه‌ای که در تأسیسات گازی رخ داد، از نظر شدت و سرعت وقوع، یکی از کم‌سابقه‌ترین حوادث صنعت گاز بود و در کمتر از سه دقیقه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور را تحت تأثیر قرار داد.

معاون وزیر و رئیس شرکت ملی گاز با بیان اینکه این حادثه پیامد‌های گسترده‌ای برای شبکه گاز کشور به همراه داشت، افزود: با وجود آسیب‌های جدی واردشده به تأسیسات، شبکه انتقال و نیروگاهی کشور پایدار ماند و این موضوع حاصل بررسی نقاط ضعف و اجرای اقدامات اصلاحی پس از جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با اشاره به مدیریت بحران در شرکت ملی گاز ادامه داد: به جرأت می‌توانم بگویم مدیریت بحران انجام‌شده، یکی از کم‌اشتباه‌ترین و کم‌نظیرترین مدیریت‌های بحران در صنعت گاز بود؛ کارکنان شرکت ملی گاز در شرایط بسیار سخت پای کار بودند و برخی از همکاران ما هفته‌ها خانواده‌های خود را ندیدند.

توکلی گفت: در جریان این حادثه، نیرو‌های عملیاتی داوطلبانه وارد مناطق حادثه‌دیده شدند و برای مهار شرایط و بازگرداندن تأسیسات به مدار تلاش کردند.

وی با اشاره به وضعیت شبکه گاز در شمال کشور تصریح کرد: در سال‌های گذشته به دلیل جابه‌جایی جمعیت به سمت شمال، توسعه زیرساخت‌های انرژی متناسب با این تغییر جمعیتی انجام نشده و امروز باید برای جبران این عقب‌ماندگی اقدام کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: بخش قابل توجهی از مصرف گاز کشور در مناطق شمالی مربوط به بخش خانگی، تجاری و سایر بخش‌های اولویت‌دار است، در حالی که به دلایل مختلف ظرفیت مصرف و بار شبکه در این مناطق افزایش یافته است؛ بنابراین تقویت زیرساخت‌های گاز در شمال کشور یک ضرورت است.

توکلی با اشاره به اجرای طرح جامع توسعه شبکه شمال کشور اظهار کرد: یکی از نخستین اقداماتی که در دستور کار قرار گرفت، تدوین طرح جامع برای تقویت زیرساخت‌های گاز شمال بود و اکنون بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها در حال آزادسازی و تکمیل است.

وی ادامه داد: اگر امروز گیلان در زمره استان‌های تحت تنش قرار نگرفته، بخشی از آن به دلیل اجرای پروژه‌هایی است که در گذشته متوقف مانده بود و اکنون به بهره‌برداری می‌رسند.

معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط تولید گاز کشور گفت: افزایش تولید گاز در برخی مناطق در شرایطی اتفاق افتاده که بسیاری از پالایشگاه‌ها و میدان‌های گازی کشور با روند کاهشی تولید مواجه هستند.

وی گفت: امسال با یک شرایط ویژه مواجه بودیم و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید تحت تأثیر حادثه قرار گرفت، اما با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و تلاش کارکنان، بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه سناریو‌های مختلف برای مدیریت بحران گاز تدوین شده است، اظهار کرد: در ستاد مدیریت بحران، نزدیک به ۷۸ اقدام و برنامه عملیاتی تعریف شده و با همکاری استانداری و معاونت‌های اقتصادی و عمرانی، این اقدامات به‌صورت موردی بررسی و تعیین تکلیف شده است.

توکلی با تأکید بر اولویت تأمین گاز بخش خانگی گفت: خط قرمز ما بخش خانگی است و اجازه نمی‌دهیم شبکه به شرایطی برسد که کاهش فشار و ناپایداری آن به فروپاشی و ایجاد یک وضعیت دومینویی منجر شود.

وی افزود: برای جلوگیری از چنین شرایطی، در بخش‌هایی که اولویت نخست ندارند، با هماهنگی استانداری محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد و همزمان مدیریت شبکه و محدوده‌بندی آن در حال انجام است تا استان‌هایی مانند گلستان در بدترین شرایط ممکن قرار نگیرند.

توکلی با اشاره به دغدغه مسئولان و مردم گلستان درباره زمستان پیش‌رو گفت: اطمینان می‌دهم که قرار نیست نسبت به گلستان کم‌لطفی شود. شرایط شبکه انتقال به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیری درباره توزیع گاز صرفاً به معنای اختیار دادن یا ندادن گاز به یک استان نیست، بلکه به وضعیت کلی شبکه و میزان گاز موجود در آن بستگی دارد.

وی افزود: گلستان در میان سه استانی که از نظر احتمال محدودیت گاز در بدترین شرایط قرار دارند، در رتبه نخست قطع قرار ندارد و تلاش می‌کنیم با اقدامات فنی و مدیریتی، وضعیت استان را تا حد امکان بهبود دهیم.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: شبکه گاز مانند سیستم گردش خون است؛ وقتی میزان گاز موجود در شبکه کاهش پیدا می‌کند، آثار آن در نقاط مختلف خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان مسئله را صرفاً با افزایش انتقال به یک نقطه حل کرد.

توکلی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف اظهار کرد: شدت مصرف انرژی در کشور بالاست و مدیریت مصرف، ساده‌ترین، سریع‌ترین و مهم‌ترین راهکار برای عبور از ناترازی انرژی است.

وی با اشاره به ظرفیت صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف گفت: در بخش کشاورزی، به‌ویژه مرغداری‌ها، امکان اجرای طرح‌های مختلف برای کاهش مصرف گاز وجود دارد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند در این حوزه ورود کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: برای هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده می‌توان گواهی صرفه‌جویی صادر کرد و این گواهی در بازار بورس انرژی ارزش اقتصادی دارد.

توکلی با اشاره به نمونه‌های موفق کاهش مصرف گاز در صنایع گفت: در صنعت آجر، در حالی که تولید یک تن آجر در کشور به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کند، برخی واحد‌ها در یزد و اصفهان همین محصول را با حدود ۲۷.۴ مترمکعب گاز و با کیفیت مشابه تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: در بخش نان صنعتی نیز نمونه‌هایی از کاهش حدود ۵۰ درصدی مصرف انرژی وجود دارد و در ساختمان‌ها نیز رعایت مقررات مبحث ۱۹ می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد.

توکلی با اشاره به ضرورت استمرار سوخت‌رسانی گفت: نانوایی‌ها باید حتماً سوخت جایگزین داشته باشند، چراکه امنیت غذایی و زندگی مردم نباید به یک منبع سوخت وابسته باشد.

وی افزود: حتی اگر امسال از زمستان عبور کنیم، مسئله ناترازی گاز در سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت و از سال ۱۴۰۷ با کاهش مستمر تولید برخی منابع گازی، ضرورت اجرای پروژه‌های فشارافزایی و مدیریت مصرف بیشتر خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به وضعیت مرغداری‌ها در استان گلستان گفت: مصرف گاز مرغداری‌ها در اوج مصرف حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون مترمکعب از مجموع ۱۷ تا ۲۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز استان است و با تنظیم زمان قرنطینه و تولید و استفاده از سیستم‌های گرمایشی و عایق‌بندی مناسب، می‌توان بخشی از این مصرف را مدیریت کرد.

توکلی درباره برنامه‌های وزارت نفت برای تأمین سوخت زمستانی نیز گفت: شاخص موفقیت در پایداری انرژی، استمرار سوخت‌رسانی است و باید برای مخازن سوخت جایگزین نیز برنامه‌ریزی شود تا پس از مصرف، امکان شارژ مجدد آنها وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: با همکاری وزارت نیرو، برنامه‌هایی برای افزایش هماهنگی در تأمین گاز نیروگاه‌ها اجرا شده و تلاش شده است حتی با وجود کاهش ظرفیت تولید گاز، محدودیت بیشتری متوجه صنایع کوچک و کسب‌وکار‌ها نشود.

معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران در پایان با اشاره به نقش مردم در عبور از زمستان پیش‌رو گفت: زمستان امسال با همه سختی‌ها پشت سر گذاشته خواهد شد، اما همه مردم باید خود را بازیگر اصلی در مدیریت مصرف و پایداری انرژی بدانند؛ حتی یک چراغ کمتر، یک درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی و خاموش کردن وسایل غیرضروری می‌تواند در پایداری شبکه اثرگذار باشد.