ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0644\u0647\u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc \u062a\u0631\u0633 \u0648 \u0634\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc \u062a\u0648\u0637\u0626\u0647 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0648\u0634 \u0642\u062f\u0648\u0633\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0647\u0631 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0633\u0628\u062a \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n