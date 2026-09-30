باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

انگلیس سالهاست حوادث مختلف را به ایران نسبت می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انگلیس سالهاست از روی ترس و شاید از روی توطئه حوادث مختلف را به ایران نسبت می‌دهد.

در همین رابطه سیاوش قدوسی، کارشناس مسائل اروپا در برنامه تلویزیونی گفت: انگلیس از ۲۰۲۶ هر آتش‌سوزی و حمله در کشورش را به ایران نسبت داده است.

مطالب مرتبط
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
young journalists club

افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
young journalists club

جامعه انگلیس در شوک پرستار قاتل زنجیره‌ای نوزادان + فیلم

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
young journalists club

تداوم بازداشت حامیان فلسطین در انگلیس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای حمایت پسر ثروتمند عربستانی از ایران + فیلم
۸۷۲

ماجرای حمایت پسر ثروتمند عربستانی از ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ عبور از فاز رسانه‌ای و ورود به فاز تسلیح و حمله مسلحانه! + فیلم
۸۱۷

اینترنشنال؛ عبور از فاز رسانه‌ای و ورود به فاز تسلیح و حمله مسلحانه! + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم
۷۸۳

فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
دوباره جنگ می‌شود؟  + فیلم
۶۷۶

دوباره جنگ می‌شود؟  + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
جزئیات پرونده جنایت تروریست‌ها در طبرسی مشهد + فیلم
۶۰۹

جزئیات پرونده جنایت تروریست‌ها در طبرسی مشهد + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha