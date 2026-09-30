باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تقدسی مجری فروش سامانه خودور‌های وارداتی اظهار داشت: مهلت وکالتی کردن حساب‌های بانکی تا فردا پنجشنبه (نهم مهرماه) است و جمعه (دهم مهرماه) آخرین فرصت ثبت نام و انتخاب یک مدل خودروست.

وی ادامه داد: متقاضیان بایستی ۵۰۰ میلیون تومان را در نزد یکی از بانک‌های اعلامی از سوی سامانه بلوکه کنند و پس از آن اقدام به ثبت نام کنند.

به گفته تقدسی، در این دوره خودرو‌های تویوتا کرولاکراس، آئودی، بی وای دی و کیا در مدل‌های بنزینی، برقی و هیبریدی عرضه می‌شود.

بر اساس عرضه‌های صورت گرفته در سامانه واردات خودرو، خودرو‌های عرضه شده بین ۶ تا ۱۵ میلیارد تومان قیمت گذاری شده‌اند.

لازم به ذکر است که این خودرو‌ها پیش از جنگ تحمیلی اخیر ثبت سفارش و وارد کشور شده و مراحل ترخیص را طی کرده‌اند.

منبع: ایرنا