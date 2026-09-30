باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «سیامک ریماز» غروب چهارشنبه اظهار کرد: اعضای بدن این بیمار که پس از تصادف دچار مرگ مغزی شده بود پس از تایید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده، امروز (چهارشنبه) در بیمارستان رازی رشت برداشت شد و به بیماران نیازمند به پیوند زندگی دوباره بخشید.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانبخش، از تصمیم انسان‌دوستانه خانواده در مسیر کمک به بیماران نیازمند و استادان برداشت و پیوند اعضای بیمارستان رازی رشت، تاییدکننده مرگ مغزی، هماهنگ‌کنندگان پرتلاش، کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان پیروز لاهیجان، اتاق عمل و آزمایشگاه و همکاران بخش‌های پیوند کبد و کلیه بیمارستان رازی رشت، قدردانی کرد.

واحد فراهم‌آوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان از سال ٩٣ پس از کسب مجوز‌های لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز به کار کرد؛ این واحد مستقر در بیمارستان رازی رشت با حضور کارشناسان آماده پاسخگویی به سوالات علاقه‌مندان در مورد فرآیند اهدای عضو و دریافت کارت اهدا به صورت حضوری است.

تایید مرگ مغزی توسط چهار متخصص شامل بیهوشی، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، داخلی و متخصص پزشکی قانونی انجام می‌شود و در کنار این مراحل در صورت رضایت خانواده اهداء عضو صورت می‌گیرد.

اعلام رضایت برای پیوند اعضا از سال ۱۳۸۷ در گیلان انجام می‌شود؛ باربد چمن‌زیبای کودک چهار ساله نخستین اهدا کننده عضو در گیلان است که با رضایت خانواده کلیه اش به مردی ۴۲ ساله پیوند زده شد.

هر فرد مرگ مغزی در صورتی که خانواده اش خیلی زود برای اهدای عضو رضایت دهد، می‌تواند جان حداقل هشت تا ۵۳ نفر را نجات دهد؛ بر اساس آمار‌ها هر ۱۰ دقیقه یک نفر به فهرست انتظار برای پیوند عضو اضافه می‌شود، هر ۲ ساعت نیز یک نفر به خاطر نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهد.