رئیس مجلس در پاسخ به لفاظی‌های اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا که مدعی فروپاشی اقتصاد ایران ظرف دو هفته آینده شده بود، توضیحاتی درباره اهرم‌های فشار ایران بر اقتصاد آمریکا ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به لفاظی‌های اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا که مدعی فروپاشی اقتصاد ایران ظرف دو هفته آینده شده بود، توضیحاتی درباره اهرم‌های فشار ایران بر اقتصاد آمریکا ارائه کرد.

قالیباف در پست خود در حساب شخصی‌اش در شبکه ایکس در شرح وضعیت شکنندهٔ بسنت نوشت که دولت آمریکا در گذشته وام‌های زیادی با نرخ بهره نزدیک به صفر گرفته بود، حالا موعد پرداخت این وام‌ها رسیده و دولت مجبور است برای تسویه آنها، دوباره وام‌های جدید با نرخ بهرهٔ بسیار بالاتر بگیرد.

از طرفی توان و ظرفیت خریداران اوراق قرضه هم پیوسته در حال کاهش است. برای مثال خریداران بزرگ اوراق قرضه آمریکا (مانند چین و ژاپن) علاقه کمتری به خرید اوراق جدید و یا نگه داشتن اوراق قبلی نشان می‌دهند و به همین دلیل نرخ بازده اوراق رو به افزایش است.

قالیباف به بسنت گوشزد کرده است که نقش ایران در بسته نگه داشتن تنگهٔ هرمز و بالا نگه داشتن قیمت انرژی و همچنین اثرگذاری بر افزایش بازده اوراق قرضه، خزانه‌داری آمریکا را با بحران فزاینده رو‌به‌رو کرده و تمام دردسر‌های او را تشدید ساخته است؛ به عبارتی آمریکایی‌ها تا حل این مسائل از طریق احترام به حقوق ملت ایران، توان غلبه بر این مشکلات اقتصادی را نخواهند داشت.

نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله دولت امریکا روز گذشته به بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۲ رسید و با روند فعلی احتمال برگشت به نرخ‌های سال‌های ۱۹۹۰ و قبل وجود دارد.

قالیباف همچنین در پست خود از تصویر David Zervos مشاور جدید بسنت که روز گذشته منصوب شده هم استفاده کرده است. او به زدن حرف‌های عجیب و غریب معروف است. برای مثال، او سال‌ها پیش ادعا کرده بود که از اصلاح موی سر و صورت خود تا کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پرهیز خواهد کرد! انتصاب زروس به عنوان مشاور بسنت، دستمایهٔ طنز و استهزا توسط فعالان بازار‌های مالی شده است.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، آمریکا
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