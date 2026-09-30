آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در پی افزایش تنش‌ها به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد از حریم هوایی عربستان دوری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به افزایش اخیر تنش ها به شرکت‌های هواپیمایی درباره استفاده از حریم هوایی عربستان هشدار داد.

این آژانس اعلام کرد توصیه جدید ارتباطی با حادثه روز چهارشنبه پرواز فلای‌دبی که به عربستان تغییر مسیر داد ندارد و همچنان شرایط را برای ارزیابی تغییر سطح خطر برای شرکت‌های هواپیمایی اروپایی در عربستان زیر نظر خواهد داشت.

آژانس همچنین در اطلاعیه‌ای جداگانه توصیه کرد پرواز‌ها در هیچ ارتفاعی وارد حریم هوایی اردن نشوند؛ این موضع نسبت به توصیه قبلی که صرفاً بر رعایت احتیاط تأکید داشت، تغییر کرده است.

هشدار مربوط به پرواز بر فراز لبنان، ایران و عراق و همچنین آب‌های سرزمینی خلیج فارس در بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان نیز تا ۱۶ نوامبر تمدید شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، عربستان سعودی
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