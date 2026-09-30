نخست‌وزیر انگلیس بدون ارائه مدارکی، مدعی شده که ایران در حادثه پایگاه فیرفورد نقش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس مدعی شده که شواهدی مبنی بر نقش ایران در حادثه پایگاه نیروی هوایی سلطنتی این کشور وجود دارد.

برنهام که در پایان کنفرانس حزب کارگر با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، مدعی شد به دلیل ادامه تحقیقات پلیس نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند، اما مقامات در انگلیس معتقدند ایران در این ماجرا دخیل بوده است.

برنهام در عین حال تأکید کرد که تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و پرونده‌ای «پیچیده و جدی» است.

 او همچنین گفت مقامات در انگلیس درباره این حادثه با همتایان آمریکایی خود همکاری می‌کنند.

فیرفورد یک پایگاه نیروی هوایی است که در غرب انگلستان قرار دارد اما از آن برای عملیات‌های نیروی هوایی آمریکا هم استفاده می‌شود. این پایگاه به‌خصوص به خاطر باند بسیار طولانی آن برای بمب‌افکن‌های آمریکایی مهم است. 

بامداد یکشنبه پلیس انگلیس گزارشی درباره چند خودروی مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی دریافت کرد. در ادامه، ۵ مرد در فاصله ۳۰۰ متری حصار این پایگاه دستگیر شدند و در ابتدا احتمال وجود مواد منفجره در خودروهای آن‌ها مطرح شد. هرچند که بعدا اعلام شد هیچ بمب یا وسیله انفجاری در جریان تحقیقات پیدا نشده است.

در ادامه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که یک «عامل خارجی» در این ماجرا دخیل بوده است.

سفارت ایران در لندن هرگونه ارتباط تهران با این افراد را «قاطعانه» رد و محکوم کرده و این ادعا‌ها را «بی‌اساس و مغرضانه» خوانده است. سفارت می‌گوید طرح چنین ادعا‌هایی با هدف دامن‌زدن به «ایران‌هراسی» در انگلیس انجام می‌شود.

منبع: گاردین

برچسب ها: پایگاه هوایی ، نخست وزیر انگلیس ، مواد منفجره
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