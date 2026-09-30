در آغاز مسابقات قهرمانی جهان دراگون‌بوت در هانگژو چین، تیم‌های رده سنی آزاد و بالای ۴۰ سال ایران موفق به کسب مدال برنز مسافت ۲۰۰۰ متر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات قهرمانی جهان دراگون‌بوت از صبح امروز در هانگژو چین آغاز شد و نمایندگان ایران به مصاف رقبا رفتند.

تیم رده سنی آزاد ایران با هدایت محمد ساداتی و علی عالی‌پور مربیان و ترکیب سینا شکوری، فرهاد مدنی، رضا سلمان‌پور، پارسا الف‌باغی، بنیامین صادقی‌پور، آریا قنبرزاده، علی حاج‌بابایی، ارشیا عبدالهی، ستار حبیب‌اله‌پور، مهدی یزدانی، پژمان دیوسالار و هادی دریایی‌نژاد در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده است.

عباس صیادی نیز سرمربی تیم بالای ۴۰ سال است و ترکیب حمیدمرادی، میثم رحیمی، کوروش نقوی، علی‌محمد بابایی، سجادغریبی، وحید مردانیان، کاوه کاویانی، بابک موسوی رضایی فرد، منوچهر خسروی، حسن شاکری و امیر ناصربخت ترکیب تیم را تشکیل می‌دهند.

در رده سنی آزاد مسافت ۲۰۰۰ متر هشت‌نفره، ۲ مسابقه تعقیبی انجام شد و تیم ایران در رقابت با هنگ‌کنگ، پاکستان، سومالی، ایتالیا، چین، کانادا، اندونزی، اوکراین، روسیه، چین‌تایپه، تایلند، اسپانیا، جیبوتی، هنگ‌کنگ، مجارستان، ژاپن، میانمار و قزاقستان با زمان ۹:۲۰.۷۱ دقیقه در رده هفتم قرار گرفتند.

در رده سنی بالای ۴۰ سال تیم ایران در فینال قایق ده‌نفره مسافت ۲۰۰۰ متر قایق هشت‌نفره با تیم‌های مجارستان، کانادا، آلمان، چین و روسیه رقابت کرد و با زمان ۹:۴۶.۰۹ دقیقه سوم و صاحب مدال برنز شد.

در مسافت ۵۰۰ متر تیم ایران در رده سنی آزاد در گروه دوم مقدماتی با تیم‌های روسیه، چین تایپه، ایتالیا و چین رقابت کرد و با زمان ۲:۱۰.۰۱ دقیقه چهارم شد و به نیمه‌نهایی رفت. در نیمه نهایی نیز این تیم با زمان ۲:۱۱.۷۳ دقیقه پنجم شد و از راه‌یابی به فینال بازماند.

در رده سنی بالای ۴۰ سال مسافت ۵۰۰ متر تیم ایران در گروه اول مقدماتی با ایتالیا، روسیه و مجارستان رقابت کرد و با زمان ۲:۱۶.۳۱ دقیقه مستقیما راهی فینال شد. فینال این رقابت فردا ۹ مهر انجام می‌شود.

در مسافت ۲۰۰ متر تیم هشت‌نفره رده سنی آزاد در دور گروه سوم مقدماتی با تیم‌های پاکستان، ایتالیا، چین و سومالی رقابت کرد و در پایان با زمان ۵۰.۴۹ ثانیه به نیمه نهایی راه یافت. در دور نیمه‌نهایی تیم ایران با تیم‌های روسیه، پاکستان، اندونزی، اوکراین و دیبوجی مسابقه داد و با زمان ۵۰.۸۹ ثانیه چهارم شد و نتوانست به فینال راه یابد.

تیم بالای ۴۰ سال ایران نیز در گروه دوم مقدماتی دراگون‌بوت هشت‌نفره با تیم‌های مجارستان، چین و روسیه مسابقه داد و با زمان ۵۳.۸۵ دقیقه اول شد و مستقیما به فینال صعود کرد. فینال این ماده صبح فردا ۹ مهر انجام خواهد شد.

این مسابقات فردا ۹ مهر در هانگژو چین دنبال می‌شود.

برچسب ها: دراگون بوت ، مسابقات دراگون بوت
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