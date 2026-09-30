باشگاه خبرنگاران جوان - «مصطفی رجبی مشهدی»، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در تشریح جزئیات ابلاغیه خطاب به مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر اظهار داشت: «با توجه به ضرورت حمایت از بخش تولید و در راستای جبران بخشی از محدودیتهای ناشی از مدیریت مصرف برق، سیاست جدیدی برای صنایع کشور تدوین و ابلاغ شده است.»
بر اساس این تصمیم، مشترکان صنعتی که دارای قرارداد دیماندی هستند، در صورتی که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ «بدهی معوق» نداشته باشند، میتوانند نسبت به تأمین برق مورد نیاز خود بیش از سقف قدرت قراردادی اقدام کنند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در خصوص بازه زمانی اجرای این طرح گفت: «این امکان برای صنایع فراهم شده است تا در بازه زمانی «۲۲ شب تا ۱۰ صبح» روز بعد، برق مازاد بر قدرت قراردادی خود را بدون اعمال «بند ۵ شرایط عمومی تعرفههای برق» دریافت کنند.»
وی تأکید کرد: «این بدین معناست که مشمولان این طرح، در بازه زمانی مذکور برای مصرف مازاد بر قدرت قراردادی، جریمه «تجاوز از قدرت» را پرداخت نخواهند کرد. البته این موضوع مشروط به رعایت کامل قیود سوخت و محدودیتهای فنی و حفاظتی شبکه سراسری برق است.»
این ابلاغیه گامی مهم در جهت تسهیل فضای کسبوکار و کمک به پایداری تولید صنایع بزرگ کشور در شرایط ناترازی انرژی محسوب میشود و انتظار میرود با این اقدام، ضمن کاهش هزینههای تولید، شاهد تداوم فعالیت صنایع کشور باشیم.
منبع: وزارت نیرو