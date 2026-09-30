باشگاه خبرنگاران جوان ـ بهروز حیدری معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از آغاز مرحله نخست توزیع واکسن آنفلوآنزا در پنج داروخانه منتخب مرکز استان یزد خبر داد و گفت: در این مرحله، بیماران خاص و صعب‌العلاج، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و دیگر گروه‌های در معرض خطر در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله بعدی و از هفته آینده واکسن در همه‌ی داروخانه‌های استان یزد به صورت گسترده‌تر توزیع خواهد شد، افزود: افراد واجد شرایط می‌توانند برای دریافت واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌های منتخب مراجعه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه واکسن از مسیر رسمی شبکه دارویی افزود: شهروندان برای اطمینان از اصالت، کیفیت و سلامت واکسن، از خرید آن از مراکز و منابع غیررسمی خودداری و واکسن مورد نیاز خود را تنها از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند.

داروخانه‌های منتخب توزیع واکسن در مرکز استان یزد:

داروخانه هلال احمر: بلوار منتظر قائم، جنب مجتمع پارسیس

داروخانه شهید دکتر چمران: خیابان فرخ

داروخانه دکتر لطفعلیانی: میدان همافر

داروخانه سلامت: بلوار دانشگاه

داروخانه دکتر شیما سادات دهقان منشادی: بلوار شهید نواب صفوی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد همچنین بر ضرورت مراجعه گروه‌های مشمول به مراکز رسمی عرضه واکسن تأکید کرد و از شهروندان خواست از تهیه واکسن آنفلوآنزا از منابع غیرمجاز و نامعتبر خودداری کنند.

منبع؛ روابط عمومی