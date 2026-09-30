ورود موج جدید بارشی از روز جمعه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات تهران و همچنین ۱۱ استان نوار شمالی کشور شاهد رگبار پراکنده باران و رعد و برق هستیم.

وی افزود: امشب در برخی نقاط در شمال استان‌های آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

او گفت:فردا (پنجشنبه) در بخش‌هایی از شمال غرب، غرب، برخی نقاط در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی توضیح داد:جمعه با گذر موج بارشی از غرب و شمال غرب کشور، برخی مناطق در شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه های البرز مرکزی، نیمه غربی سواحل دریای خزر، ارتفاعات شمال خوزستان، در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد:همچنین طی پنج روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر در شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب و غرب کرمان و جنوب شرق فارس رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

او گفت: امشب در غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و از پنجشنبه تا شنبه در نیمه غربی دامنه های جنوبی البرز، جنوب شرق، مرکز و شمال شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال گردوخاک را شاهد هستیم.

وی افزود: از امشب تا جمعه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج است.