باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم و محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: در برخی محورهای شمالی نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

محرابی‌نیا اظهار کرد: در حال حاضر در آزادراه قزوین-کرج ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران-کرج حدفاصل حصارک تا گلشهر و محدوده استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه کرج-قزوین نیز در حدفاصل گرمدره تا محمدشهر و محدوده گلشهر تا حصارک ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران-ساوه حدفاصل اتوبان آزادگان تا دهشاد، آزادراه تهران-قم در محدوده بهشت زهرا و آزادراه قم-تهران حدفاصل پلائین تا میدان جهاد نیز ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به غرب تهران گفت: محور تهران-شهریار در اکثر مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است.

وی درباره وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد از آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا افزود: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس نیز ترافیک سنگین در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده ولی‌آباد گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال، ترافیک در محدوده تونل شماره ۱۳، حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا تونل شماره ۱۸ و انتهای تونل البرز سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال محدوده‌های مشاء، پلور و حدفاصل رینه تا گزنک ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور فیروزکوه نیز محدوده گیلاوند دارای ترافیک سنگین است. همچنین در محور قدیم رشت-قزوین محدوده امامزاده هاشم ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا اظهار کرد: در آزادراه تهران-پردیس و محور قدیم تهران-بومهن نیز حدفاصل پل اتوبان بابایی تا جاجرود ترافیک سنگین است.

بارش باران و مه‌گرفتگی در محورهای شمالی

وی همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: محورهای شمالی از جمله مسیرهای استان‌های مازندران، گیلان و گلستان تحت تأثیر بارش باران و مه‌گرفتگی قرار دارند و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و کاهش دید، با احتیاط بیشتری تردد کنند.

محرابی‌نیا در پایان گفت: تردد در آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در برخی دیگر از محورهای شمالی نیز مشکل خاصی از نظر تردد گزارش نشده است.