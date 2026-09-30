وزارت خارجه روسیه سفیر دانمارک را در اعتراض به پرواز نزدیک یک بالگرد نیروی هوایی این کشور به ناو روسی در دریای بالتیک احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد رلف هولمبو، سفیر دانمارک در مسکو را به دلیل «اقدامات غیرحرفه‌ای و تحریک‌آمیز» یک بالگرد نیروی هوایی دانمارک در نزدیکی ناو روسی «سووبرازیتلنی» در ۱۴ سپتامبر احضار کرده است.

مسکو اعلام کرد این بالگرد در آب‌های بین‌المللی کمتر از ۵۰ متر بالاتر از ناو روسی پرواز کرده و به هشدارهای مکرر توجهی نکرده است. بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، ناو سپس دو منور را در جهتی مخالف بالگرد شلیک کرد و هواپیما منطقه را ترک کرد.

روسیه این اقدام را «نقض آشکار» کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها دانست و هشدار داد که با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه بالتیک و فعالیت‌های نظامی ناتو علیه روسیه، تکرار چنین اقداماتی می‌تواند به تشدید تنش و وقوع یک حادثه جدی منجر شود.

مسکو همچنین اتهامات دانمارک علیه روسیه درباره این حادثه را «غیرقابل قبول و پوچ» توصیف کرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: وزارت خارجه روسیه ، دانمارک
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