باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا قصد دارد تعداد سمتهای اختصاصیافته به ژنرالها و دریاسالارهای این کشور را ۲۰ درصد کاهش دهد.
به طور کلی گفته شده که هگست قصد دارد شمار زیادی از سمتهایی را که از نظر او ضرورتی ندارند، حذف کند.
این کاهش، ساختار نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی و دقیقاً چه سمتهایی حذف خواهند شد یا اینکه آیا افراد مشمول این طرح مجبور به استعفا خواهند شد یا درجه آنها به کاپیتان یا سرهنگ کاهش خواهد یافت.
پیت هگست از زمان تصدی وزارت جنگ آمریکا، تغییرات گستردهای در ساختار پنتاگون ایجاد کرده و شماری از مقامهای ارشد نظامی و غیرنظامی را برکنار یا وادار به کنارهگیری کرده است.
هگست این اقدامات را با هدف کاهش بوروکراسی توجیه کرده است. در مقابل، منتقدان درباره خروج تعداد زیادی از فرماندهان ارشد و تأثیر این تغییرات بر ثبات و آمادگی نیروهای مسلح آمریکا ابراز نگرانی کردهاند و برخی نیز نسبت به سیاسی شدن روند انتصاب و ارتقای فرماندهان هشدار دادهاند.
منبع: الجزیره