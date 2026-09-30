مجموع خرید گندم استان ۶۷۷ هزار تن بوده است، شبکه تعاون روستایی با خرید ۴۱۷ هزار و ۵۰۰ تن ، سهم ۶۲ درصدی از کل خرید استان را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - با پایان یافتن فصل خرید تضمینی گندم، شبکه تعاون روستایی کردستان بار دیگر در تأمین امنیت غذایی استان نقشآفرینی کرد.
مدیر تعاون روستایی استان کردستان، ضمن اشاره به این موفقیت، آن را ثمره همکاری نزدیک تولیدکنندگان و شبکه دانست.
مجتبی سعیدی تأکید کرد: این میزان خرید، نتیجه همکاری و اعتماد مستمر کشاورزان به مراکزی است که با تکیه بر مشارکت خودشان، در نزدیکترین نقاط به مراکز تولید و مزارع ایجاد ،مدیریت و اداره میشوند.
مدیر تعاون روستایی کردستان با قدردانی از تلاشهای همه عوامل و همکاران افزود: این خدمت بی منت مدیون تلاشهای هماهنگ و همافزایی تمامی دستاندرکاران است.
سعیدی یادآور شد: ۶۳ مرکز خرید و ۶ سیلو مجهز در نقاط مختلف استان، با هدف تسهیل کار کشاورزان و کاهش چالشهای لجستیکی در امر خرید گندم سالجاری مشارکت داشتند.