وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر شناسایی شده‌اند که سطح درآمدی آنها پایین‌تر از رقم مشخصی است و فاقد برخی دارایی‌ها از جمله ملک و خودرو هستند و افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ پس از مشخص شدن میزان منابع و تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به منابع قابل تأمین و تعداد مشمولان، امیدواریم رقم افزایش اعتبار کالابرگ برای هر فرد حداقل ۳۰۰ هزار تومان باشد.

آغاز آزمایشی طرح کارت اعتباری ایرانیان

مدنی‌زاده همچنین درباره طرح کارت اعتباری ایرانیان گفت: این طرح در حال حاضر به‌صورت پایلوت و آزمایشی در بانک ملت و بانک تجارت آغاز شده و این دو بانک در حال ارائه کارت اعتباری هستند.

وی با بیان اینکه این طرح صرفاً به موضوع ازدواج محدود نیست، افزود: در مرحله نخست حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است تا پس از اطمینان از عملکرد مناسب سامانه و فرآیندهای اجرایی، طرح در مقیاس گسترده‌تر اجرا شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: پس از اطمینان از اینکه سامانه به‌درستی کار می‌کند و مشکلات احتمالی برطرف شده است، طرح کلی کارت اعتباری ایرانیان رونمایی خواهد شد.

منبع: شادا

برچسب ها: یارانه ، کالا برگ
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