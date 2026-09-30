باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ هادی امیری، کارگزار فنبازار منطقهای استان کرمان، با اشاره به برگزاری این جشنواره اظهار کرد: این رویداد با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان و با حضور فناوران و صاحبان ایده از استانهای مختلف کشور، طی دو روز در کارخانه نوآوری کرمان برگزار شد و با برگزاری آیین اختتامیه به پایان رسید.
وی افزود: در جریان این جشنواره، طرحهای ارائهشده طی دو روز در فرآیندی تخصصی مورد داوری و ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت از سه طرح برتر و چهار ایده شایسته تقدیر با اهدای لوح، تندیس و جوایز نقدی تجلیل شد.
امیری ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم این رویداد، قرار گرفتن یکی از طرحهای ارائهشده در مسیر دریافت گواهی سطح سه بنیاد ملی نخبگان بود. همچنین ۱۲ طرح از میان طرحهای ارائهشده، ظرفیت جذب سرمایه پیدا کردند و برای آنها گواهیهای سرمایهگذاری به ارزش مجموع ۷۵ میلیارد ریال صادر شد.
جشنوارهای فراتر از یک رقابت
کارگزار فنبازار منطقهای استان کرمان با تأکید بر اینکه هدف جشنواره صرفاً معرفی و داوری ایدهها نبود، گفت: تلاش کردیم میان صاحب ایده، صنعت و سرمایهگذار یک ارتباط واقعی و عملیاتی شکل بگیرد تا طرحهای فناورانه پس از پایان جشنواره نیز امکان ادامه مسیر داشته باشند.
وی افزود: در حاشیه این رویداد، نمایشگاه ارائه فرصتهای سرمایهگذاری نیز برگزار شد و صاحبان ایده و فناوران توانستند ایدهها، نمونههای اولیه و محصولات خود را در معرض دید صنایع و سرمایهگذاران قرار دهند.
امیری بیان کرد: این بخش از جشنواره فرصتی ایجاد کرد تا طرحها از مرحله ارائه ایده عبور کرده و وارد مسیر مذاکره، جذب سرمایه و در نهایت تجاریسازی شوند؛ مسیری که میتواند یک ایده فناورانه را از روی کاغذ به محصولی قابل استفاده در صنعت و بازار تبدیل کند.
وقتی صنعت به سراغ ایدهها میآید
وی با اشاره به نقش فنبازار در پیوند میان بخشهای مختلف زیستبوم نوآوری اظهار کرد: رویکرد فنبازار منطقهای استان کرمان، ایجاد یک ارتباط عملیاتی میان نیازهای صنعت، توانمندی فناوران و منابع سرمایهگذاری است و این جشنواره نیز با همین نگاه برگزار شد.
امیری ادامه داد: هدف این بود که طرحهای دارای ظرفیت، صرفاً در قالب یک رویداد باقی نمانند، بلکه مسیر توسعه، جذب سرمایه و ورود به بازار برای آنها فراهم شود.
وی حضور مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران و نمایندگان صنایع بزرگ و کوچک استان، فناوران و صاحبان ایده در آیین اختتامیه را از دیگر ظرفیتهای این رویداد دانست و افزود: شکلگیری چنین ارتباطی میتواند زمینهساز همکاریهای جدید میان صنعت و مجموعههای فناور باشد.
پایان جشنواره، آغاز مسیر تجاریسازی
کارگزار فنبازار منطقهای استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره اختراعات و نوآوریهای استان کرمان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان و مشارکت مجموعههای فعال در زیستبوم نوآوری، تجربهای ارزشمند برای توسعه همکاری میان صنایع، فناوران، دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران بود.
امیری ابراز امیدواری کرد خروجی این رویداد در ادامه از مرحله گواهی و مذاکره عبور کرده و به قراردادهای صنعتی، جذب سرمایه و تجاریسازی طرحهای منتخب منجر شود؛ چراکه ارزش واقعی یک ایده، زمانی آشکار میشود که از مرز ارائه و نمایش عبور کند و به محصول، سرمایه و حل یک نیاز واقعی در صنعت تبدیل شود.