باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مجددا مدعی شد که جنگ با ایران به‌زودی پایان خواهد یافت.

او در جریان یک مراسم در کاخ سفید گفت: «ما این جنگ را خیلی سریع، به هر صورت به پایان خواهیم رساند» و مدعی شد که آمریکا «تقریباً کنترل کاملی» بر تنگه هرمز دارد.

رئیس جمهور آمریکا که به دلیل نزدیک شدن انتخابات کنگره و افزایش قیمت انرژی تحت فشار قرار دارد، بارها گفته است که «به زودی» جنگ با ایران به پایان خواهد رسید و «بلافاصله» پس از آن، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

ترامپ به طور جداگانه در شبکه اجتماعی خود تایید کرد که آخرین نیرو‌های آمریکایی به طور رسمی در حال خروج از عراق هستند.

او در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «مدت زیادی گذشته است؛ تصمیم‌گیری‌های بسیار بدی باعث شد در وهله اول وارد این باتلاق شویم، اما به‌زودی، این موضوع بخشی از تاریخ خواهد شد. این روز بزرگی برای آمریکاست».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از کشته شدن بیش از ۴۵۰۰ سرباز آمریکایی در جنگ عراق خبر داد. ترامپ گفت: «ما ۲۳ سال درگیر این جنگ بوده‌ایم، بیش از ۴۵۰۰ سرباز آمریکایی شجاع را از دست داده‌ایم و ۳۱ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند که برخی از آنها جراحات بسیار شدیدی داشته‌اند. علاوه بر این، صدها پیمانکار غیرنظامی نیز کشته شدند.»

امروز آخرین نیرو‌های آمریکایی ۲۳ سال پس از حمله به عراق، از این کشور خارج شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز چهارشنبه اعلام کرد این نیروها پایگاه هوایی اربیل در منطقه کردستان عراق را ترک کرده‌اند.

آمریکا در اوایل سال جاری از بیشتر مناطق عراق خارج شده بود، اما حدود هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی خود را در منطقه کردستان از جمله اربیل نگه داشته بود.

منبع: بریکینگ نیوز