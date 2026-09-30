باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره افزایش و نوسان قیمت برخی کالاها در بازار اظهار کرد: گاهی اوقات شاهد هستیم که قیمت یک کالای اساسی در یک واحد صنفی با رقم مشخصی عرضه می‌شود، اما روز بعد یا حتی در فاصله کوتاهی، همان کالا با قیمت دیگری به فروش می‌رسد؛ این در حالی است که تولید آن کالا تغییری نکرده است.

وی افزود: در حال حاضر واحدهای مختلفی بر قیمت‌ها و بازار نظارت دارند؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واحدهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بخش‌های مختلف اصناف در این حوزه فعال هستند و پرونده‌های متعددی نیز در زمینه تخلفات قیمتی تشکیل می‌شود.

وزیر صمت با بیان اینکه بخشی از قیمت‌های افزایش‌یافته قابل توجیه نیست، تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به این موارد در حال تشکیل است و موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی پیگیری می‌شود.

اتابک ادامه داد: برای یکسان‌سازی و متمرکز کردن فرآیند بازرسی‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم تا به جای اینکه چند مجموعه به صورت جداگانه بازرسی‌ها را انجام دهند، یک واحد مشخص مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: با متمرکز شدن بازرسی‌ها، امکان افزایش تعداد و پوشش بازرسی‌ها نیز فراهم خواهد شد و امیدواریم بتوانیم نظارت دقیق‌تر و مؤثرتری بر بازار داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تأثیر نوسانات نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها نیز گفت: در شرایط فعلی، نوسان نرخ ارز بهانه‌ای برای افزایش قیمت برخی کالاهاست. البته همان‌طور که اشاره شد، ممکن است بخشی از افزایش قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز نداشته باشد، اما این نوسانات به هر حال بر بازار تأثیر می‌گذارد.

اتابک ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن نوسانات نرخ ارز و بهبود شرایط عرضه کالا، وضعیت بازار نیز به سمت ثبات بیشتر حرکت کند.