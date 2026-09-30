روند بازگشت ارز صادراتی در حال انجام است/ پیگیری رفع تعهدات ارزی سال گذشته

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری موضوع تراستی‌ها و بازگشت ارز، گفت: روند بازگشت ارز در حال انجام است و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون، موضوع رفع تعهدات ارزی را پیگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به پرسشی درباره دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت تراستی‌ها و بازگشت ارز، اظهار کرد: سال گذشته به دلیل مجموعه سیاست‌های ارزی، با میزان قابل توجهی از عدم رفع تعهدات ارزی مواجه بودیم و بخشی از منابع نیز در تراستی‌ها قرار داشت.

 وی افزود: بخشی از این عدم بازگشت ارز به شرایطی بازمی‌گشت که در جریان حمله ارزی به کشور ایجاد شد؛ موضوعی که برخی طرف‌های خارجی نیز به آن اذعان کردند و حتی در مواردی با افشای برخی اطلاعات، منابع را عملاً از چرخه کشور خارج کردند.

 مدنی‌زاده ادامه داد: فارغ از آن موضوع، در حال حاضر قوه قضاییه به این مسئله ورود کرده است و بانک مرکزی نیز طبق قانون، موضوع رفع تعهدات ارزی را پیگیری می‌کند.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان رفع‌نشده تعهدات ارزی در سال جاری بسیار پایین است، تصریح کرد: در حال حاضر روند بازگشت ارز برقرار است و مشکل خاصی در این زمینه نداریم، چرا که سیاست ارزی اتخاذشده، انگیزه کافی برای بازگشت ارز ایجاد کرده است.

 وی گفت: ابزارهای متعددی نیز در بازار سرمایه ایجاد کرده‌ایم و صندوق سرمایه‌گذاری ارزی و ابزارهای دیگری را نیز در دست اضافه کردن داریم که این اقدامات می‌تواند انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز ایجاد کند.

 مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: هدف این است که ارز بازگشتی مجدداً وارد چرخه تولید شود و در اختیار صنایعی قرار گیرد که نیازمند ارز هستند.

 وی در پایان گفت: موضوع بازگشت ارز و رفع تعهدات جاری توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است و بخش باقی‌مانده عمدتاً مربوط به تعهدات سال گذشته است که قوه قضاییه نیز در حال پیگیری آن است.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، نرخ ارز
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