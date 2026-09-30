باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد بحرین تعهد خود برای پیوستن به گروه ضربت «فالکون استرایک» و همکاری با آمریکا در ایجاد نخستین یگان چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی جهان را تأیید کرده است.

برد کوپر، فرمانده سنتکام از پیوستن بحرین استقبال کرد و مدعی شد این کشور شریکی مهم در تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

سنتکام در ماه اوت «فالکون استرایک» را نخستین گروه ضربت چندملیتی و چندحوزه‌ای متمرکز بر پهپاد‌های تهاجمی معرفی کرده بود. این یگان از سامانه‌های بدون سرنشین در هوا، سطح دریا و زیر آب استفاده خواهد کرد.

«فالکون استرایک» پس از تشکیل «اسکورپیون استرایک» ایجاد شده که سنتکام آن را نخستین یگان اختصاصی پهپاد‌های تهاجمی یک‌طرفه آمریکا در خاورمیانه معرفی کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز