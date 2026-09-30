انفجار یک خط لوله گاز در حومه شرقی دمشق که یک نیروگاه حرارتی را تغذیه می‌کرد، باعث شد سه واحد تولید برق از مدار خارج شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که یک خط لوله گاز در حومه دمشق منفجر شده و در پی آن، سه واحد تولید برق از مدار خارج شده است.

رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند این انفجار در خط لوله‌ای رخ داده که گاز مورد نیاز نیروگاه حرارتی «تشرین» در حومه شرقی دمشق را تأمین می‌کرد.

یک منبع در وزارت انرژی سوریه به رسانه‌های این کشور گفت تیم‌های تعمیر و نگهداری در تلاش بودند جریان گاز در این خط لوله را قطع کرده و آتش‌سوزی ناشی از انفجار را مهار کنند.

علت این انفجار هنوز اعلام نشده است. در همین حال، برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که انفجار در منطقه نیروگاه تشرین، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق رخ داده است. نیروگاه تشرین یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های حرارتی سوریه محسوب می‌شود.

این منابع همچنین به دو حادثه مشابه اخیر اشاره کرده‌اند؛ از جمله آسیب‌ به یک خط لوله گاز در نزدیکی دیرالزور که دو روز پیش اتفاق افتاد و حادثه‌ای مشابه در حومه حسکه در ماه گذشته.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انفجار در سوریه ، حومه دمشق ، خط لوله گاز
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