دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه روز چهارشنبه اعلام کرد محمد عبدالکریم النجار، خبرنگار فلسطینی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی شهید شده است.

این دفتر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن هدف قرار دادن و کشتار خبرنگاران فلسطینی از فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، فدراسیون خبرنگاران عرب و سازمان‌های رسانه‌ای در سراسر جهان خواست این اقدامات را محکوم کنند.

دفتر اطلاع‌رسانی غزه همچنین از جامعه جهانی خواست پرونده این اقدامات را در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کرده و عاملان آن را در برابر عدالت قرار دهد.

بر اساس آمار فلسطینی، از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در غزه شهید و بیش از ۱۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه نیز تخریب شده است.

منبع: آناتولی