دبیرکل ناتو با تمجید از حمله نظامی آمریکا علیه ایران، ورود واشنگتن به جنگ را «کاملاً ضروری» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک روته، دبیرکل ناتو که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تلاش کرده مواضعی نزدیک به او اتخاذ کند، امروز (چهارشنبه) با اشاره به جنگ ایران گفت که «کاملاً ضروری بود که آمریکا وارد رویارویی با ایران شود».

روته در مصاحبه‌ای در حاشیه نشست دفاعی و فضایی یورونیوز مدعی شد فقط آمریکا «قادر بود توانمندی هسته‌ای ایران را از بین ببرد».

او برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را «تهدیدی بالقوه در آینده نزدیک» توصیف کرد و مدعی شد که «نه‌تنها برای اسرائیل و خاورمیانه، بلکه برای اروپا» نیز تهدید محسوب می‌شود.

روته همچنین اذعان کرد که جنگ با ایران «پیامد‌های منفی» داشته است.

او در ادامه به تحولات یمن اشاره کرد و گفت: «این ما هستیم که باید به مسئله انصارالله و دریای سرخ رسیدگی کنیم نه آمریکا».

دبیرکل ناتو بار‌ها تلاش کرده مواضعی نزدیک به دونالد ترامپ اتخاذ کند که در مواردی جنجال‌های بسیاری را برانگیخته است. او اوایل تابستان امسال، ترامپ را به یک «پدر» تشبیه کرد. اظهاراتی که انتقاد بسیاری را برانگیخت. در آن زمان، روته با اشاره به جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: «آن‌ها با هم دعوا می‌کنند و بعد گاهی پدر مجبور است برای اینکه آنها را متوقف کند از زبان تندی استفاده کند».

در ادامه، برخی رسانه‌ها و ناظران، حرف روته را تملق‌آمیز توصیف کردند و این سوال را مطرح کردند که آیا دبیرکل ناتو برای جلب رضایت ترامپ بیش از اندازه کوتاه آمده است.

منبع: الجزیره