باشگاه خبرنگاران جوان - سیدکامل تقوینژاد شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: رئیسجمهور خاطره خوبی از سفر به یاسوج و کهگیلویه و بویراحمد دارد و بر اجرای مصوبات این سفر تأکید کرده است.
وی همچنین با قدردانی از همراهی اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی با دولت در ماههای اخیر، بهویژه در شرایط جنگی، افزود: انتظار دولت از اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور، تداوم همراهی، انسجام و همکاری بیشتر است.
دبیر دولت یکی از برنامههای جدی دولت را بهبود فضای کسبوکار عنوان کرد و گفت: قوانین و مقررات و همچنین ساختارهای مرتبط با بخش دولتی و رابطه دولت با مردم باید به گونهای تنظیم شود که به جای ایجاد مزاحمت برای مردم و فعالان اقتصادی، راهکاری برای حل مشکلات باشد.
تقوینژاد با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی دولت اظهار کرد: بر اساس نظرسنجیهای انجام شده، سرمایه اجتماعی دولت نسبت به سالهای اخیر در سطح بالایی قرار دارد و میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده در دوران جنگ نیز قابل توجه بوده است.
وی ادامه داد: باید مراقب باشیم این سرمایه اجتماعی در اثر فشارهای بیشتر بر کشور یا عملکرد نامناسب برخی دستگاهها و افراد خدشهدار نشود و دستگاههای اجرایی باید در ارائه خدمات مطلوب به مردم اهتمام بیشتری داشته باشند.
دبیر دولت، واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش غیردولتی را از دیگر برنامههای دولت برشمرد و گفت: واگذاری فعالیتهای اقتصادی و بنگاهها به بخش خصوصی ممکن است برای مدیرانی که سالها در این مجموعهها فعالیت کردهاند، آسان نباشد، اما اجرای این سیاست نیازمند همراهی بدنه میانی دولت است.
تقوینژاد با اشاره به برگزاری نشست اخیر در اتاق ایران و امضای تفاهمنامه پنججانبه میان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی، دفتر دولت و اتاق بازرگانی افزود: هدف از این همکاری، کمک به بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی برای ایفای بهتر نقش خود در اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه در تدوین قوانین و مقررات اقتصادی باید نقش بخش خصوصی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از مباحث مهم در نظام اقتصادی کشور، اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد و باید بررسی شود که آیا نگاه حاکم بر مقررات و تصمیمگیریهای اقتصادی همچنان متناسب با گذشته باشد یا نیازمند تغییر و اصلاح است.
دبیر دولت با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم گفت: حدود ۲۳ مصوبه، آییننامه و بسته سیاستی در حوزههای مالی، سرمایهگذاری، مقرراتزدایی، رقابت، انرژی و حمایت از بنگاهها در جهت تقویت بخش غیردولتی تصویب شده که حدود ۲۰ مورد از آنها اجرا شده یا در مرحله اجرا قرار دارد.
تقوینژاد ادامه داد: تاکنون ۱۶ جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده و ۵۱ دستور کار در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است که بخش قابل توجهی از آنها برای طی مراحل بعدی به هیأت دولت ارائه میشود.
وی افزود: کارگروههای مرتبط با تسهیل فضای کسبوکار نیز ۷۰ موضوع و مصوبه را در دستور کار قرار دادهاند.
تقوینژاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط جنگی قرار داریم و باید تابآوری بخشهای اقتصادی را افزایش دهیم و در شیوه تصمیمگیری و حکمرانی اقتصادی تغییر نگرش ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: باید محیطی ایجاد شود که بنگاههای اقتصادی بتوانند با هزینه و موانع کمتر به فعالیت خود ادامه دهند و در نظام تصمیمگیری دولت نیز حضور و مشارکت بخش خصوصی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
دبیر دولت افزود: تمایل داریم در تمامی مصوباتی که در دولت مطرح میشود، نظرات بخش خصوصی شنیده و مورد توجه قرار گیرد و حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیونهای دولت نیز میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
تقوینژاد با اشاره به تجربه دولت در دوران جنگ گفت: در مرحله نخست، بخشی از اختیارات هیأت وزیران به استانداران تفویض شد و اختیارات مرتبط با حوزه فعالیت وزیران نیز به دستگاههای اجرایی و استانها ابلاغ شد.
وی افزود: پس از استفاده از این تجربه، مجموعه کاملتری از اختیارات با دستورالعمل مشخص به دستگاهها و استانها ابلاغ شد تا بتوانند در شرایط خاص با سرعت بیشتری تصمیمگیری و مسائل را مدیریت کنند.
دبیر دولت با اشاره به برخی موارد پیش آمده در اجرای این اختیارات اظهار کرد: ممکن است در جریان اجرای این سیاستها مواردی نیز خارج از چارچوبهای مورد انتظار اتفاق افتاده باشد، اما دولت تلاش کرد علاوه بر پذیرش شرایط ایجادشده، از این تجربه برای بهبود فرآیند تصمیمگیری و استفاده از ظرفیت استانها بهره بگیرد.
تقوینژاد با اشاره به چالش ناترازی انرژی گفت: در حوزه انرژی اقدامات خوبی انجام شده، اما همه از شرایط ناترازی و مشکلات موجود آگاه هستیم و دولت آماده است از تمام ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.
وی با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور افزود: دولت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات بنگاهها و مسائل مالی آنها تلاش کنند.
دبیر دولت با اشاره به روند توسعه کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سالهای گذشته، این استان در بسیاری از نشستها به عنوان استانی محروم معرفی میشد، اما امروز با تلاش مسئولان و اجرای طرحهای مختلف، آثار توسعه در بخشهای مختلف استان برای مردم قابل مشاهده است.
تقوینژاد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتهای قابل توجهی دارد که در شرایط فعلی کشور میتواند زمینهساز سرمایهگذاری و فعالیت بیشتر بخش غیردولتی باشد.
وی از فعالان اقتصادی استان خواست با معرفی ظرفیتهای موجود، نقش خود را در جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی ایفا کنند و افزود: فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی میتوانند سفیران واقعی ظرفیتهای استان برای بخش غیردولتی باشند.
نشست مسوولان اتاق بازرگانی کشور روز چهارشنبه در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد