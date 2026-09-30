شرکت هواپیمایی فلای‌دبی در پی حادثه چاقوکشی در یکی از پروازهای خود، پرواز‌ها به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را به حالت تعلیق درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی حادثه هوایی امروز در پرواز دبی به تل‌آویو، شرکت هواپیمایی «فلای‌دبی» اعلام کرد که پرواز‌های این شرکت از مبدأ و به مقصد سرزمین‌های اشغالی به‌طور موقت تعلیق شده است.

فلای‌دبی اعلام کرد این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تحقیقات درباره حادثه امروز همچنان ادامه دارد.

امروز (چهارشنبه) یک هواپیما از فرودگاه دبی در امارات به سمت فرودگاه بن‌گوریون در سرزمین‌های اشغالی در حرکت بود. اما در میانه مسیر، به‌دلیل حادثه داخل کابین خلبان، مسیر خود را تغییر داد و در فرودگاه تبوک در شمال‌غرب عربستان فرود اضطراری انجام داد.

گفته شده یکی از خلبانان، خلبان دیگر را با چاقو زخمی کرده و سپس تلاش کرده است هواپیما را ساقط کند. سفارت هند در عربستان نیز اعلام کرد کاپیتان مجروح، «اسمیت ماچچار» تبعه هند است و در بیمارستانی در تبوک تحت درمان قرار دارد.

بر اساس داده‌های ردیابی پرواز، هواپیما حدود دو ساعت و نیم پس از ترک دبی، در کمتر از ۳۰ ثانیه حدود ۱۴ هزار پا (۴۳۰۰ متر) از ارتفاع خود را از دست داد. همچنین ابتدا کد اضطراری ۷۷۰۰ ارسال شد و چند دقیقه بعد کد ۷۵۰۰، که نشان‌دهنده «مداخله غیرقانونی» یا احتمال ربایش هواپیماست.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی این حادثه را «تلاش برای یک حمله تروریستی» توصیف کرده است. با این حال، انگیزه ضارب که به گزارش رویترز تبعه عمان بوده، هنوز مشخص نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: پرواز امارات ، تل آویو ، سانحه هوایی
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