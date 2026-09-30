باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در حاشیه اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر، درباره مهمترین دستاوردهای رسانه ملی در سالهای اخیر اظهار کرد: به نظر من بزرگترین دستاورد رسانه ملی این بود که توانست در برابر تمام تنشها، چالشها و بحرانهای بسیار سختی که کشور پشت سر گذاشت، تابآوری داشته باشد.
وی ادامه داد: شاید اگر اغراق نکرده باشیم، در پنج سال گذشته شاهد سختترین فتنهها و آشوبها و دشوارترین لحظات بودیم. شهادت رئیسجمهور و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب از سختترین اتفاقاتی بود که کشور پشت سر گذاشت و در کنار آن، جنگ سختی را میان ایران و دشمنان شاهد بودیم؛ جنگی که در آن آمریکا و رژیم صهیونیستی با برخورداری از پیشرفتهترین تجهیزات نظامی در مقابل کشور ما قرار گرفتند.
جبلی با اشاره به نقش رسانه ملی در این حوادث گفت: رسانه ملی به تبع این شرایط، در پیشانی میدان قرار داشت. به نظرم اینکه همکاران ما توانستند از همه این گردنهها عبور کنند و رسانه سربلند از پوشش این بحرانها بیرون بیاید و تا جایی که امکان داشت، روایت اول را در اختیار بگیرد، بزرگترین دستاورد رسانه ملی محسوب میشود.
رئیس سازمان صداوسیما افزود: در کنار این موضوع، در حوزههای مختلف نیز همکاران ما با اخلاص در میدان حاضر بودند و در پنج سال گذشته در بخشهای مختلف، از حوزه زیرساختی گرفته تا تولید و سایر حوزهها، با وجود مشکلات و کمبود جدی منابع که به صورت طبیعی همه کشور با آن روبهرو است، توانستند به توفیقهایی دست پیدا کنند.