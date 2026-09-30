رئیس صداوسیما با اشاره به بحران‌ها و حوادث سال‌های اخیر گفت: بزرگ‌ترین دستاورد رسانه ملی، تاب‌آوری در برابر چالش‌های سخت و تلاش برای در دست گرفتن روایت اول در بحران‌ها بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در حاشیه اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، درباره مهم‌ترین دستاوردهای رسانه ملی در سال‌های اخیر اظهار کرد: به نظر من بزرگ‌ترین دستاورد رسانه ملی این بود که توانست در برابر تمام تنش‌ها، چالش‌ها و بحران‌های بسیار سختی که کشور پشت سر گذاشت، تاب‌آوری داشته باشد.

وی ادامه داد: شاید اگر اغراق نکرده باشیم، در پنج سال گذشته شاهد سخت‌ترین فتنه‌ها و آشوب‌ها و دشوارترین لحظات بودیم. شهادت رئیس‌جمهور و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب از سخت‌ترین اتفاقاتی بود که کشور پشت سر گذاشت و در کنار آن، جنگ سختی را میان ایران و دشمنان شاهد بودیم؛ جنگی که در آن آمریکا و رژیم صهیونیستی با برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در مقابل کشور ما قرار گرفتند.

جبلی با اشاره به نقش رسانه ملی در این حوادث گفت: رسانه ملی به تبع این شرایط، در پیشانی میدان قرار داشت. به نظرم اینکه همکاران ما توانستند از همه این گردنه‌ها عبور کنند و رسانه سربلند از پوشش این بحران‌ها بیرون بیاید و تا جایی که امکان داشت، روایت اول را در اختیار بگیرد، بزرگ‌ترین دستاورد رسانه ملی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان صداوسیما افزود: در کنار این موضوع، در حوزه‌های مختلف نیز همکاران ما با اخلاص در میدان حاضر بودند و در پنج سال گذشته در بخش‌های مختلف، از حوزه زیرساختی گرفته تا تولید و سایر حوزه‌ها، با وجود مشکلات و کمبود جدی منابع که به صورت طبیعی همه کشور با آن روبه‌رو است، توانستند به توفیق‌هایی دست پیدا کنند.

وی این دستاوردها را نتیجه تلاش جمعی کارکنان رسانه ملی دانست و گفت: به نظر من این موضوع یک دستاورد قابل ارائه و قابل تقدیر از همکاران ماست، چراکه نتیجه تلاش دسته‌جمعی همه همکاران عزیزمان در طول این سال‌ها بوده است.جبلی در ادامه درباره ظرفیت رسانه ملی برای پخش آثار تولیدشده در جشنواره رسانه‌ای ابوذر نیز اظهار کرد: بسیاری از همکاران ما خودشان از فعالان این جشنواره بودند و آثار قابل توجهی ارائه کردند. در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره نیز شاهد تقدیر از فعالان و همکاران رسانه‌ای بودیم که تولیدات متنوعی داشتند.
 
وی خاطرنشان کرد: حتماً برای ما افتخار است که از تولیدات و محصولات برگزیدگان جشنواره، متناسب با مأموریت شبکه‌ها استفاده کنیم و ان‌شاءالله از این آثار استفاده خواهیم کرد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: پیمان جبلی ، رسانه ملی ، صداوسیما
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