تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه بازی با تیم صنعت نفت آبادان چند بازیکنش دچار مصدومیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای بازی با تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال آماده می‌شود که در فیفا دی چند بازیکن را به علت مصدومیت در اختیار ندارد و آنها نمی‌توانند در تمرینات گروهی شرکت کنند.

محمد حسین کنعانی زادگان و علی علیپور همچنان مصدوم هستند و در تمرینات گروهی شرکت نمی‌کنند و کادر پزشکی پرسپولیس تمام تلاش خود را می‌کند تا این ۲ بازیکن را به شرایط تمرین و مسابقه برگرداند.

همچنین محمد مهدی محبی و دانیال ایری هم به ترتیب در تیم‌های ملی فوتبال بزرگسال و امید دچار مصدومیت شدند و وضعیت این ۲ بازیکن هم برای بازی با صنعت نفت آبادان مشخص نیست.

البته محمد عمری مصدومیتش برطرف شده و این بازیکن به تازگی در تمرینات گروهی حاضر شده است. البته این بازیکن نیز مشخص نیست که به بازی با تیم صنعت نفت آبادان می‌رسد یا نه!

دنیل گرا نیز که اخیراً تمریناتش را آغاز کرده، هنوز به شرایط کامل مسابقه نرسیده و باید برای بازگشت به میدان زیر نظر کادر فنی و پزشکی کار کند.

به هر حال تعطیلات لیگ به علت برگزاری مسابقات تیم‌های ملی امید و بزرگسال در حالی برای پرسپولیس به پایان می‌رسد که این تیم چند بازیکنش را به علت مصدومیت در اختیار ندارد و این موضوع در آستانه بازی با تیم صنعت نفت آبادان به دغدغه اصلی مهدی تارتار تبدیل شده است.