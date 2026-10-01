باشگاه خبرنگاران جوان ؛سمیه بشارتی - صالح محمدی ، رییس جهاد کشاورزی گیلان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به آغاز برداشت نوبرانه انار در باغات این استان گفت : گیلان علاوه بر برنج انواع محصولات باغی نیز تولید می کند.

رییس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان ۴۸۲ باغ انار دارد، افزود : یک هزار و ۷۶۵ بهره بردار در گیلان مشغول تولید انار در استان هستند.

وی تصریح : پیش بینی می شود امسال ۴هزار و ۳۳۲تن انار از باغات استان برداشت شود ارزش اقتصادی این مقدار محصول ۳۰۳۲۴میلیارد ریال برآورد شده است.

محمدی خاطر نشان کرد: شهرستانهای ماسال، رودبار، املش و تالش از مهمترین شهرستان های تولیدکننده انار محسوب می گردند، شهرستان ماسال بیشترین سطح زیر کشت و تولید در استان را دارد.

شهرستان رودبارنیز با بیش از ۱۵۷هکتار باغ متمرکز انار، مهمترین شهرستان در تولید انار شیرین می باشد.

انار برای اختلالات معده، مشکلات قلبی،مقابله با سرطان، مراقبت از دندان ها، درمان آرتروز، جبران کم خونی و بهبود دیابت مفید تشخیص داده شده است.

در گیلان با انار غذاهای متنوعی پخت می شود که از آن جمله می توان به مرغ شکم پر، آش انار، خورش مرغ با انار ، انار بیج و مرغ ترش با دانه های انار اشاره کرد.

برداشت انار از اوایل مهر آغاز و تا اواخر آبانماه ادامه دارد.