باشگاه خبرنگاران جوان - در جشنواره انگور سیاه میرآباد محصولات کشاورزی، فرآورده‌های بومی، صنایع‌دستی و جلوه‌هایی از فرهنگ و هنر منطقه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت و بخشی از ظرفیت‌های تولیدکنندگان و هنرمندان میرآباد معرفی شد

رحمانی استاندار آذربایجان غربی در این جشنواره با اشاره به جایگاه انگور سیاه به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم کشاورزی منطقه، بر ضرورت معرفی بهتر، فرآوری و عرضه محصولات این حوزه در بازارهای داخلی و خارجی تأکید کرد

او افزود توسعه شهرستان‌های استان بر پایه ظرفیت‌های بومی دنبال می‌شود و میرآباد نیز می‌تواند با تکیه بر توانمندی‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگی خود، به یکی از کانون‌های رونق اقتصادی و گردشگری در جنوب آذربایجان‌غربی تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این جشنواره از نمایشگاه محصولات بومی بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع‌دستی میرآباد قرار گرفت و با فعالان و تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه گفت‌وگو کرد.