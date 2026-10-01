باشگاه خبرنگاران جوان - کمیلی، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: که برخی با هدف ایجاد آشوب، در حال تلاش برای جا انداختن این روایت هستند که خروج آمریکا مساوی با آغاز درگیریها و بازگشت داعش خواهد بود.
وی افزود: حشدالشعبی و گروههای مقاومت به عنوان ناجیان عراق در برابر داعش از حمایت و وفاق ملی برخوردارند. با خروج آمریکا، نقشآفرینی امنیتی این نیروها برای پر کردن خلأها نه تنها کمتر نمیشود، بلکه حیاتیتر از قبل خواهد بود. برخلاف فشارهای واشنگتن، طرح خلع سلاح گروههای مقاومت در عراق در آینده نزدیک عملی نخواهد بود.