باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم

رئیس سازمان عشایر کشور در خصوص تولید گوشت توسط عشایر نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان عشایر کشور با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد تولید گوشت توسط عشایر توضیحاتی ارائه کرد. 

 

مطالب مرتبط
عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
young journalists club

تولید حدود هزار و ۷۰۰ تُن محصولات دامی در استان

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
young journalists club

توزیع هزار تن علوفه بین دام عشایر خراسان‌شمالی

تولید 10 درصد گوشت قرمز کشور در عشایر فارس

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم
۲۲۵

هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
۲۱۷

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
۱۹۹

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم
۱۳۶

«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
۱۲۹

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha