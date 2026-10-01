باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد احتمال درگیری ایران و آمریکا گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور در برنامه تهران بیست در خصوص احتمال درگیری ایران و آمریکا نکاتی بیان کرد.

 

 

مطالب مرتبط
پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
young journalists club

لوفت هانزا: مسیر پروازهای خطوط خود را بر فراز تنگه هرمز تغییر می‌دهیم

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
young journalists club

درخواست چهار سناتور آمریکایی برای اعمال نفوذ واشنگتن در FATF علیه ایران

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
young journalists club

ایران در هیچ یک از دسته بندی‌های سیاسی جهان قرار نگرفته است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم
۲۲۵

هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
۲۱۷

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
۱۹۹

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم
۱۳۶

«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
۱۲۹

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha